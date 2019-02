La emotiva recepción que tuvo David Ferrer en el Argentina Open

Pasillo de honor: aplaude Delbonis, saluda Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT Crédito: Argentina Open/ Sergio Llamera

Cerca de los 37 años, a David Ferrer le sobra la pasión competitiva. Aunque los tendones de Aquiles le marcan un límite físico. Y por eso el valenciano siente que es la hora del adiós. Eso sí: será dentro de una cancha, y dejando el esfuerzo al máximo, como siempre. El Argentina Open que se disputa por estos días es una de las últimas estaciones antes de la despedida definitiva, en el Masters 1000 de Madrid.

Ya sin el ranking necesario para entrar de manera directa -ahora está en el puesto 149°-, recibió con honores la primera invitación especial de parte de la organización del ATP de Buenos Aires, torneo que conquistó en tres ocasiones (2012, 2013 y 2014). Como siempre, contó con el calor y el afecto de la gente; el valenciano siempre remarca que ese cariño fue una de las razones que lo trajeron por última vez aquí como jugador.

En la noche del martes, la organización le dispuso un homenaje, con un pasillo de honor en su entrada en el court central con la presencia de varias figuras del tenis: Gabriela Sabatini , Guillermo Coria, Juan Mónaco, Diego Schwartzman, Juan Ignacio Chela, Javier Frana, Mariano Zabaleta, Nicolás Pereira, Cristian Miniussi, Mariano Monachesi, José Acasuso, y su compatriota Marc López, además de Martín Jaite, director del torneo. Quizás Ferru ameritaba un marco con más gente; poco más de 1500 espectadores acudieron a la sesión nocturna.

Quedaba por delante un partido, claro. El sorteo del sábado pasado lo dejó frente al tunecino Malek Jaziri, octavo favorito y ubicado 105 puestos por delante en el ranking. Pero esa distancia no se vio en el polvo de ladrillo de la Catedral del tenis. Aun sin la intensidad de otros tiempos, Ferrer ofreció consistencia y tenacidad. Con esos argumentos se sostuvo en un tie-break larguísimo, en el que levantó varios set-points. La impresión lógica era que los dos se jugaban buena parte de sus chances en ese primer set, que decantó del lado de Ferrer. Rápidamente el español marcó distancias en el arranque del segundo, y así se encaminó a un triunfo que dejó en claro que, como siempre, cuando le toque irse, será porque el rival fue superior, y no por errores propios.

"Estoy muy contento por ganar, por seguir un poco más, aún me siento competitivo. De físico me costó un poco, me sentí algo torpe porque vengo de varias semanas sin competir, y no puedo exigirme más tampoco, pero en el segundo set tuve buenas sensaciones", destacó el valenciano. En su partido 1100 como profesional, cosechó su 728° triunfo.

También admitió: "Mi etapa como tenista ya pasó. Elegí jugar en Buenos Aires porque aquí siempre me han tratado muy bien, con cariño. Tengo grandes compañeros, y también la suerte de poder decidir donde más me han querido y de poder jugarlos. Sólo puedo darle gracias al público y a la gente que me trajo hasta aquí". Por lo pronto, su aventura porteña tendrá un capítulo más este jueves, cuando se enfrente con su compatriota Albert Ramos Viñolas. El adiós siempre puede esperar un poco más.