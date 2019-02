Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 04:22

El fotógrafo británico de vida silvestre Will Burrard-Lucas soñó, durante toda su infancia, encontrarse con un leopardo negro. Una misión casi imposible si se tiene en cuenta que el felino fue considerado por más de 100 años como una figura de estatus mítico. Sin embargo, después de enterarse de que varios leopardos habían sido vistos en el área africana de Laikipia, en Kenia, organizó una expedición en enero y, contra todos los pronósticos, cumplió uno de sus más antiguos deseos: retratar al misterioso animal.

Después de 100 años, una foto develó el misterio del mítico leopardo negro Crédito: Burrad-Lucas.com

Según publicó el sitio de noticias británico Daily Mail, en colaboración con biólogos del zoológico de San Diego, el fotógrafo se ocupó de instalar cámaras con trampas en un área protegida, que se decía que era frecuentada por el leopardo negro. Para ello, usó toda clases de equipos especializados entre los que se incluían sensores de movimiento inalámbricos, cámaras de alta calidad y de dos a tres flashes.

En un video, que luego publicó en su blog, decidió documentar toda su expedición. Allí, explica algunos detalles de la travesía y sus dificultades, al igual que la espectacularidad que significaba encontrarse con este animal.

El video en el que Will Burrard-Lucas documentó toda su expedición 03:53

"No puedo creerlo realmente. Cuando comencé este proyecto no pensé que iba a poder lograr una foto de un leopardo negro en África, pero es exactamente lo que hay aquí en la parte posterior de mi cámara. ¡Es la criatura más impresionante y espectacular que he fotografiado!", contó Burrard al medio inglés.

Después de 100 años, una foto develó el misterio del mítico leopardo negro Crédito: Burrad-Lucas.com

Las fotos que tomó Burrard son las primeras confirmadas en casi 100 años de un leopardo negro en África, ya que la última vez que se fotografió uno fue en 1909, en Etiopía. Esa imagen se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington DC.

Después de 100 años, una foto develó el misterio del mítico leopardo negro Crédito: Burrad-Lucas.com

Sin embargo, a partir del espectacular hallazgo comenzó a crecer también el temor sobre el destino del mítico animal. "La gente ha planteado la preocupación válida de que el leopardo ahora puede ser un objetivo para los cazadores de trofeos", explicó el joven fotógrafo.

Después de 100 años, una foto develó el misterio del mítico leopardo negro Crédito: Burrad-Lucas.com

Pero agregó que el turismo es una de la actividades económicas principales de estos lugares y, en ese sentido, destacó: "Afortunadamente, la caza de trofeos es ilegal en Kenia. Mi opinión es que los beneficios de promover el turismo alejan los riesgos y, por lo tanto, he establecido la ubicación".