Con Diego Maradona al frente, siempre se desencadenan situaciones colaterales que van más allá de la campaña futbolística de Dorados, el equipo de segundo división de México que busca el ascenso a primera de la mano del Diez. La noche del martes trajo alegrías: el Pez ganó por 3-0 al Zacatepec, en un partido pendiente de la primera jornada de la etapa de grupos de la Copa Clausura 2019.

Así, tras la victoria en el estadio Banorte, los de Sinaloa tomaron el liderazgo del Grupo 3 con 6 puntos, a falta de un partido ante el Querétaro. Julio Nava abrió el marcador en el minuto 65, mientras que Edgar López aumentó a los 83 y Francisco Contreras cerró el score justo sobre el final.

Ya en el cierre del partido, el show: Maradona se reunió con sus jugadores en el campo y celebró con la hinchada con aplausos por encima de la cabeza, al estilo vikingo. Pero durante el encuentro, el ex capitán de la selección había desatado todo su repertorio de arengas y festejos efusivos. Además se alegró con la presencia de Dieguito Fernando, el hijo que tiene con Verónica Ojeda. "Estoy feliz porque mi hijo Dieguito cumple seis años, me llenó el corazón. Me contaron que gritó los goles", expresó el DT.

Por otro lado, Maradona promovió el debut de Eduardo Armenta, que ingresó por Julio Nava en el minuto 90. A modo de "bautismo" y en el vestuario, el entrenador del Pez le firmó una camiseta honrando sus primeros pasos en el fútbol profesional, en una escena que quedó inmortalizada en un tuit oficial de Dorados.

El próximo partido de los Dorados será el sábado, por la séptima jornada del torneo de liga como locales en el estadio Banorte. Maradona no podrá estar en el banco porque cumplirá un partido de suspensión debido a la expulsión que recibió la jornada anterior en el encuentro en el que los Dorados vencieron 1-0 a los Correcaminos.