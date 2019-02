Tres clubes ingleses verán su fútbol en 360 grados

El festejo del Liverpool, con Mohamed Salah a la cabeza Crédito: Darren Staples

13 de febrero de 2019 • 11:30

Liverpool, Manchester City y Arsenal compiten cada semana por lo mismo en la Premier League, pero también están en lo mismo a la hora de fascinar a sus hinchas, locales y globales. Los tres clubes ingleses hicieron un acuerdo con la compañía tecnológica Intel para el uso del sistema True View, que permite producir repeticiones de jugadas y compactos de los partidos en 360 grados. La tecnología incluso permite adoptar la mirada subjetiva de cualquiera de los jugadores que están en la cancha. El espectador, de este modo, podría en una repetición apreciar la visión del Kun Agüero en sus tres goles al Chelsea. El sistema tendrá su debut el 10 de marzo cuando Arsenal reciba a Manchester United.

"Como club siempre estamos en la búsqueda de encontrar formas cada vez más inmersivas para llegar a nuestros fanáticos. La tecnología ha evolucionado mucho en el fútbol, pero de alguna manera las transmisiones televisivas han permanecido igual a lo largo del tiempo. Esto es realmente un cambio que nos va a permitir mostrar el juego de otro modo, en los partidos en vivo y luego en nuestras plataformas", le cuenta a LA NACION en conversación telefónica Olly Dale, Director Comercial de Liverpool FC

La innovación estará disponible para los partidos que jueguen de local los tres clubes en las transmisiones de Sky Sports, BT Sports y los compactos de la BBC. Pero también se distribuirán en la emisiones internacionales. La tecnología funciona con 38 cámaras ultra HD que generan voxels (la unidad de medida de las imágenes en 3D, el equivalente al pixel en 2D) y que constituyen lo que se denomina video volumétrico. Este formato ya se usa en la NFL y en La Liga, sólo que en esta ocasión involucra exclusivamente a esos tres equipos ingleses.

El valor agregado para Liverpool, Arsenal y Manchester City es que tendrán más oferta de videos específicos del juego,con detalles que van más allá de la televisación del partido, para publicar en sus plataformas online y en sus redes sociales. "El contenido preferido de nuestros seguidores es aquel que muestra situaciones claves del juego, especialmente cuando Liverpool anota. Poder ofrecerle a nuestros fans la repetición de una acción con ese nivel de inmersión les permitirá analizar de otro modo el partido. La experiencia de los que van al estadio no cambiará, pero cuando vuelvan a sus casas o cuando vean las repeticiones de las jugadas con esta tecnología, completarán realmente lo que vieron en el campo de juego", comenta el ejecutivo del club.

El recurso del video volumétrico significa literalmente el paso a una pantalla superior en la experiencia de ver deporte televisado. Se trata de compactos y de repeticiones que posibilitan ver el juego desde adentro y con la visión subjetiva de cualquier futbolista en el campo. No hay acción en tiempo real. No aún. El gran desafío está en la posibilidad de ver el deporte del futuro con este tipo de inmersión en realidad virtual y hasta hacerlo de un modo social.

La tecnología pone en jaque a las reglas del deporte. Los contenidos elegidos para los partidos de Liverpool, Manchester City y Arsenal no deben entrar en conflicto con las reglas de la Premier League. En otras palabras, no deben hacer del video volumétrico una especie de sustituto del VAR y no relacionarlo con una herramienta oficial de arbitraje. Se trata de contenidos generados y creados para darle una experiencia superior a los fanáticos. El debate que esconde este tipo de tecnología es si efectivamente, los aficionados en sus casas, cuando tengan realidad virtual y jugadas en 360 grados, no tendrán una mirada más exacta, casi perfecta, de lo que los árbitros con el VAR todavía observan y juzgan en dos dimensiones.