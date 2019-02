Nicolás Cabré y Laurita Fernández, listos para el próximo paso

Los actores probarán la convivencia Crédito: Instagram

13 de febrero de 2019 • 12:18

Laurita Fernández y Nicolás Cabré pasearon por el country club Estancias del Pilar, pero no por placer, sino por la posibilidad de adquirir una casa en el barrio donde ya vive el actor. Según informó Angel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana de Eltrece, la pareja habría sido vista por los vecinos recorriendo la zona en busca de un hogar.

La bailarina y el galán fueron compañeros de elenco en la obra Sugar, que actualmente hace temporada en Mar del Plata y fue ganadora del Premio Estrella de Mar como mejor musical. Desde hace meses son novios y ya estarían seguros para pasar al siguiente paso: la convivencia.

De Brito dijo en el programa: "Cabré vende su casa, juntan unos pesitos los dos y se compran otra casa para convivir. Laurita también se había comprado un departamento el año pasado, pero se lo queda".

Cabré es padre de Rufina por la relación previa que tuvo con la China Suárez. Fernández no tiene hijos. Consultada sobre la idea de la mudanza, respondió: "Él vive por allá. Yo con los bichos no me llevo muy bien, pero veremos... yo soy más de ciudad. ¿Que si me voy a acostumbrar? Veremos, veremos, ja, ja. Capaz que al mes me ven de nuevo en la ciudad, ja".

El country elegido por la pareja no se asemeja a la vorágine de la ciudad. Es un espacio conformado por siete barrios exclusivos en 450 hectáreas de naturaleza, que poseen tres clubes deportivos, una escuela de actividades hípicas, un golf club y un club house.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré compartieron elenco en Sugar Fuente: Archivo