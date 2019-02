Fuente: Archivo

Los que vuelven de las vacaciones están bronceados, contentos, con la cara lisa por el descanso, y una suavidad en el trato que habíamos olvidado los últimos meses del año. Muestran un semblante amigable y, si recorrieron las sierras, las montañas o la costa, en las conversaciones aparecen temas originales, si exceptuamos el del valor (siempre elevado para cualquiera que no sea gerente de empresa) de los productos de consumo. Pero incluso sobre esa materia se abren las ventanas de las analogías, recurso retórico tan importante para la vida en sociedad. "Allá el yogur (o el kilo de milanesas o el de peras) cuesta un tercio menos que acá", "El agua tiene un sabor distinto", "A la noche refresca" y "Qué caro está el combustible en esa provincia", dicen los que están de vuelta de las vacaciones.

Una rutina típica de nuestra familia, cuando todavía salíamos juntos de vacaciones, era recorrer los comercios donde se vendían los productos "regionales" en los lugares de veraneo. Días antes de volver salíamos a elegir objetos para regalar o, dicho en otras palabras, a gastar el dinero que habíamos separado con ese fin. El dinero invertido en regalos no nos parecía exactamente dinero, sino un sustituto del afecto que sentíamos por los otros.

En las casas de productos regionales, casi siempre atendidas por señoras sonrientes y con tonada, se podían comprar ponchos de lana, mates de metal repujado, imanes con el nombre de la localidad (o de la provincia o del país), postales, diarios íntimos con cerraduras y llaves doradas, figuras de animales talladas en madera, dulces de fruta en frascos vestidos con telas de lunares o de flores, sombreros de paja y cajas de alfajores. La palabra "artesanal", que se aplicaba a cualquier artículo en venta en esos locales, nos hacía soñar con una sociedad en la que existían reglas diferentes de las que empezábamos a conocer.

De vuelta de las vacaciones, una costumbre de mi madre nos avergonzaba. Cuando en el verano visitábamos La Invernada, el campo donde nuestros tíos vivían y trabajaban todo el año, antes de irnos ella y mi tía "separaban" a dos o tres gallinas ponedoras que iban a mudarse, si no a la ciudad (como hacían las atribuladas heroínas de las novelas de Thomas Hardy), al menos sí al barrio donde estaba nuestra casa, donde había un enorme gallinero en el fondo. Como mis padres no tenían auto, y no siempre regresábamos a Buenos Aires en la camioneta de un pariente, las gallinas viajaban en las bodegas de los ómnibus dentro de unas cajas de cartón bien atadas y con agujeros en los costados. Siempre sobrevivían a las ocho horas de viaje nocturno.

Antes de dejarnos subir al micro, los choferes miraban primero las cajas, luego a mis padres y otra vez, de nuevo, observaban las cajas. ¿Se habían movido? Un cacareo leve, como si las aves nos rogaran, se levantaba desde la plataforma de la terminal de ómnibus a la orilla de la ruta. Después de una explicación, que solía tomar la forma de una anécdota sentimental (mi madre) o graciosa (mi padre), las pasajeras emplumadas eran acomodadas con cuidado en la bodega del micro.

A la mañana siguiente, temprano, en la avenida San Martín, a metros del puente sobre la General Paz, el ómnibus nos dejaba con nuestro equipaje animado e inanimado, a la espera de un taxista comprensivo que aceptara llevarnos junto con nuestras gallinas ponedoras. En un rato sacudirían las alas y se encontrarían con las demás, que habían quedado a cargo de una vecina de la cuadra por una quincena. Para ella, durante una tarde en el negocio de regionales del pueblo, mi madre había elegido un obsequio especial.