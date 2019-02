Frozen 2: primeras imágenes del regreso de la esperada película animada

Elsa, Anna, Kristoff y Sven, están de regreso en Frozen 2 que se estrenará en la Argentina el 2 de enero de 2020

Llevó mucho pero mucho tiempo para que "Let It Go", la canción y leitmotiv de Frozen:una aventura congeladadejara de sonar en todos lados. Para que los padres de niños pequeños y no tanto y también los adultos a su alrededor pudieran parar de tararear el tema que ganó el Oscar a la mejor canción en 2014, que en su versión en inglés cantaba Idina Menzel y en castellano se llamaba "Libre soy" y era interpretado por Tini Stoessel .

Claro que todo el esfuerzo que hicieron los millones de espectadores que vieron la película de Disney en todo el mundo por sacarse el hit de la cabeza, muchas veces en vano, tendrá que redoblarse con el estreno de Frozen 2 cuyo primer trailer se dio a conocer hoy en todo el mundo.

Trailer de Frozen 2 02:00

Video

En el adelanto se ve a Elsa, la reina del hielo, intentando utilizar sus poderes para internarse en un mar embravecido y a la princesa Anna, en plena misión de rescate junto a Kristoff, Olaf y el leal reno Sven. Aunque no se dieron a conocer detalles de la trama de la nueva película que se estrenará en la Argentina el 2 de enero de 2020, sí se sabe que el film repetirá el equipo creativo de la primera. Así, los directores Jennifer Lee (nueva mandamás de Pixar ) y Chris Buck, ganadores del Oscar a mejor film de animación por Frozen, también son los realizadores de la secuela y que regresarán los actores que interpretaron las voces originales en inglés: Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff) y Josh Gad (Olaf).

El equipo completo en una de las primeras imágenes de Frozen 2

Claro que el dato fundamental para los fanáticos de la adaptación del cuento La reina del hielo, de Hans Christian Andersen es que la nueva música de la secuela será compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los autores de la perfectamente pegadiza e inolvidable banda de sonido de la primera Frozen que, por supuesto incluía a "Let It Go". Sí esa canción que ya empezó a sonar de nuevo en nuestras cabezas.