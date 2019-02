Los millonarios de Nueva York piden a gritos que les suban los impuestos

Andrew M. Cuomo, gobernador de Nueva York Fuente: Reuters

ALBANY, Nueva York.- Un millonario entra al edificio de la Legislatura neoyorquina y dice: "¡Por favor! ¡Súbanme los impuestos!"

Aunque parezca, no es un chiste: ese millonario es Morris Pearl, exejecutivo de BlackRock y actual presidente de Patriotic Millionaires, una agrupación dedicada a impulsar una suba de impuestos a las empresas y los multimillonarios.

En la audiencia presupuestaria que se celebró ayer en la Legislatura del estado de Nueva York , en la ciudad de Albany (capital estatal), Pearl le pidió a un grupo de media docena de legisladores, tanto demócratas como republicanos, que crearan un nuevo "impuesto a los multimillonarios" aplicable a los hogares con más de 5 millones de dólares de ingresos anuales, para financiar con ese dinero la construcción de viviendas accesibles, infraestructura y escuelas.

"Soy una persona de recursos y podría vivir donde quisiera", dijo Pearl. "Si quisiera vivir en un estado con bajos impuestos y servicios públicos malos, me mudaría a Kansas. Pero no es lo que quiero".

De los más de 200 integrantes de Patriotic Millionaires, 41 viven en el estado de Nueva York, famoso por su riqueza y sus altos impuestos. El mensaje de la agrupación llega en un momento crucial: los demócratas controlan la Legislatura y ocupan la gobernación por primera vez en una década, y el ala más progresista del partido está en ascenso y pide a gritos que se tomen medidas para achicar la brecha de ingresos entre ricos y pobres, tanto en Nueva York como a nivel nacional.

Varios representantes demócratas en la Legislatura del estado, así como el presidente del Consejo Municipal, Corey Johnson, manifestaron la semana pasada su apoyo a un impuesto sobre las costosas segundas viviendas de los más ricos, después de que un megamillonario dueño de un fondo de inversiones pagara 238 millones de dólares por un penthouse en Central Park. La senadora Julia Salazar, de Brooklyn, fue elegida en noviembre como la primera legisladora demócrata socialista que integra la Legislatura del estado.

A nivel nacional, la representante Alexandria Ocasio-Cortez popularizó recientemente la idea de aplicarle un impuesto del 70% a los ingresos anuales que superen los 10 millones de dólares. Y la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, competirá por la presidencia de los Estados Unidos con la promesa de luchar contra la desigualdad de ingresos, mientras que Bernie Sanders, senador por Vermont y socialdemócrata confeso, también está considerando presentarse como candidato.

Sin embargo, los legisladores vienen rechazando todas las propuestas de aumentarles los impuestos a los multimillonarios. En especial el gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que dedicó la última semana a rechazar a viva voz la idea de un impuesto ampliado a los millonarios, a pesar de que el presupuesto de su estado tiene un déficit proyectado de 2000 millones de dólares.

El 1% más rico de los neoyorquinos representa alrededor del 31% de los ingresos del estado de Nueva York, según datos del Instituto de Política Económica, un grupo de expertos con sede en Washington . Según Cuomo, ese 1% también representa la mitad del impuesto a las ganancias en ese estado.

"Llega un punto en el que esa gente, por más que ame vivir en Nueva York, prefiere mudarse a Florida antes que tener que pagar 300.000 dólares más de impuestos", dijo Cuomo la semana pasada en una entrevista. "Todos quieren aumentarles los impuestos a los ricos, y me enorgullece tener un sistema tributario progresista, pero hay que tener en cuenta la enorme fragilidad de la situación económica actual", añadió.

La jefa de la bancada demócrata en el Senado de Nueva York, Andrea Stewart-Cousins, de Westchester, también descartó la idea de nuevos impuestos.

Por supuesto que los militantes progresistas argumentan desde hace años que aumentarles los impuestos a los ricos no afecta la economía del estado. Pero la esperanza de Patriotic Millionaires y de las agrupaciones de base que los apoyan era que su mensaje tuviera más peso, precisamente, por venir de los ricos.

"Nueva York siempre será Nueva York, un lugar inigualable, y por eso ahí se concentran todos los millonarios", dice Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney y miembro de Patriotic Millionaires.

El actual impuesto a los altos ingresos que aplica el estado de Nueva York fue introducido en 2009 como un impuesto a los millonarios, pero afecta a todos aquellos que ganan más de 300.000 dólares anuales.

Entre esa fecha y el año 2016, la cantidad de millonarios que presentan declaraciones de impuestos en Nueva York aumento en un 72%, y en el mismo periodo, los ingresos anuales totales de esos millonarios crecieron un 54%, según el Instituto de Política Fiscal, un grupo de expertos no partidario. En el mismo periodo, los ingresos de los que no son millonarios se incrementaron un 33%.

"Los impuestos que proponemos no afectarán la calidad la vida de los ricos", sañaló Abigail Disney, que vive en Manhattan y no participó de la audiencia en Albany, pero que desde hace años es una activa militante de Patriotic Millionaires. "No van a tener que vender ni sus aviones privados ni sus yates".

