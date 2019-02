Día de los amantes: 5 canciones sobre amores prohibidos

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizaron un amor intenso, fugaz y prohibido en Titanic Crédito: IMBD

Los triángulos amorosos y las relaciones prohibidas han sido tema de inspiración para escritores y músicos desde tiempos antiguos, y muchos de ellos han dejado su marca en la cultura popular. Por eso, para celebrar el día de los amantes -una suerte de respuesta a la celebración de San Valentín, que se festeja mañana-, los invitamos a escuchar una pequeña selección de canciones que hablan de pasiones secretas y aventuras clandestinas.

"Part time lover", Stevie Wonder

Este tema escrito por Stevie Wonder forma parte de su álbum In Square Circle (publicado en 1985), el mismo que le permitió al músico alcanzar las primeras posiciones en las más destacadas listas de éxitos. La canción hace referencia a los trucos a los que recurren dos "amantes a tiempo parcial" para poder hacer efectivos sus encuentros íntimos sin ser descubiertos por el resto de los implicados en las relaciones amorosas.

"Clandestino", de Shakira y Maluma

Este hit reggaetonero compuesto por Shakira en colaboración con Maluma , se lanzó el pasado junio para promocionar la gira El Dorado World Tour, con la que la artista colombiana recorrió una infinidad de países. Esta canción, que prontó se hizo viral y que alcanzó los tops de iTunes, habla de dos amantes que traspasan los límites de la amistad y que pagan una condena por ello. "Te has convertido en una enfermedad, y sigue así, así, no más, que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad", cantan en dupla.

"Forbidden Love", de Madonna

La diva estadounidense incluyó este tema en su álbum Bedtime Stories, su sexto álbum, publicado en 1994. Inspirado en sonidos del R&B contemporáneo y con un sonido más mainstream, este trabajo de la reina del pop, que volvió a reeditar en 2005 en su disco Confessions on a Dance Floor, cuenta la historia de dos "corazones entrelazados" que soñaban con estar "juntos para siempre" pero que no pueden compartir destino por pertenecer a "mundos distintos".

"Saving all my love for you", de Whitney Houston:

Compuesto por Michael Masser y Gerry Goffin, este tema que cobró vida en la voz de la emblemática cantante estadounidense fue publicado en mayo de 1985 y es el segundo sencillo del álbum que lleva el mismo nombre de la artista. La canción encabezó la lista del Billboard Hot 100, siendo su primer número uno en las listas de éxitos y ha vendido más de tres millones de copias en todo el mundo. La letra se refiere a promesas de amantes incumplidas. "Algunos momentos robados es todo lo que compartimos. Tienes a tu familia y ellos te necesitan, he tratado de resistirme a ser la última en tu lista", canta la voz principal del tema.

"Anna (go to him)", de The Beatles

La melodía fue escrita originalmente e interpretada por Arthur Alexander y reinterpretada por la banda liderada por John Lennon y Paul McCartney en una versión incluida en su álbum debut Please Please Me, publicado en 1963. La letra cuenta la historia de un desafortunado, cuyo amor no es correspondido, que invita a su amante a irse con un otro, en cuyos brazos encontraría la verdadera pasión.

https://youtu.be/6t-dIxE77Tc