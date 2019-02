Resuelven mañana si Boudou sigue en libertad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 15:03

La libertad de Amado Boudou está en riesgo. La Cámara de Casación tiene previsto resolver mañana si revoca su excarcelación en la causa en que fue condenado por quedarse con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que fabrica papel moneda.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani escucharon hoy los argumentos del fiscal y de la defensa de Boudou. Si bien tenían previsto resolver hoy, pospusieron la decisión para mañana. Todo hacer prever el exvicepresidente volverá a la cárcel.

La causa

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone.

El Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, decidió, por mayoría, en el mismo momento de la lectura del veredicto, dejarlo detenido en prisión preventiva. Los jueces entendieron que había peligro de que, en libertad, obstaculizaran la investigación que seguía desarrollándose en primera instancia.

Sin embargo, al poco tiempo de esta sentencia, el juez Bertuzzi fue trasladado a la Cámara Federal por decisión del Consejo de la Magistratura. Entró en su lugar entonces la jueza Adriana Palliotti. Con esta nueva integración del tribunal, la defensa de Boudou volvió a pedir su excarcelación y esta vez tuvo éxito. Las juezas Gabriela López Iñíguez (que ya había votado en disidencia en favor de liberar a Boudou) y Palliotti votaron por excarcelar al vicepresidente. El tercer juez, Costabel, votó en disidencia y quedó en solitaria minoría. Así, a los pocos días de ser condenado, Boudou fue excarcelado, lo que provocó críticas airadas del Gobierno. Tras la audiencia de hoy la Cámara de Casación decidirá mañana si vuelve a tener prisión preventiva.

En la audiencia habló el fiscal ante la Casación Javier de Luca que dijo que la audiencia era inadmisible porque al Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante no tenía facultades para apelar la excarcelación. Habló de que hay una expresa prohibición. Al tiempo se sumo al fiscal de juicio Marcelo Colombo que estuvo de acuerdo con la excarcelación.

Boudou no participó de la audiencia. Su abogado Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, sostuvo que nunca debió haberse llevado a cabo porque las querellas no están habilitadas a apelar una excarcelación, el mismo argumento que el fiscal. Boudou dijo no tiene problemas en cumplir la condena, si es que se confirma.

El abogado resaltó que con la pulsera electrónica Boudou ya está vigilado y que esa medida de seguridad le impide ejercer adecuadamente sus derechos políticos.

"Boudou participa activamente de la vida política mientras está siendo permanentemente monitoreado; saben con quien se junta. ¿Por qué esto no es suficiente? Las querellas no lo explicaron", sostuvo Rúa.

El abogado también rechazó que su cliente fuer a fugarse dado los antecedentes de su comportamiento ante los jueces.

Tanto la UIF como la Oficina Anticorrupción enviaron sus posiciones por escrito y reiteraron la necesidad de su inmediata detención.

Más allá del fallo de mañana que versará sobre su detención o no, el tribunal debe dictar otra sentencia de fondo en esta causa. Analizará si confirma o no la condena de Boudou, pero con otra integración, porque asumió Javier Carbajo como camarista, que ocupará el lugar de Gemignani.