Esgrimen "motivos deportivos" y hasta se quejan de que ni con la presencia de los hinchas de Boca los números no dan. Por una u otra razón, el club xeneize hace más de un año y medio que no tiene simpatizantes propios en las tribunas cada vez que juega afuera de la Bombonera. En la Capital Federal rige una prohibición por la que los partidos son sólo para simpatizantes locales. El resto de las jurisdicciones es autónoma: que presten su conformidad depende de la capacidad de los estadios y de los antecedentes de enfrentamientos entre las hinchadas. En suelo bonaerense, por ejemplo, los cuatro clubes que recibieron a Boca en la actual Superliga (Independiente, Racing, Estudiantes y Gimnasia de la Plata) se negaron a venderles entradas a sus hinchas. Y Defensa y Justicia, que lo hará en diez días, tampoco pedirá permiso. Desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), responsable de los operativos de seguridad en las canchas de la provincia, alegan que no hay ninguna discriminación contra Boca y se trata de una decisión pura y exclusiva de los dirigentes de los clubes a los que Boca se ha enfrentado.

Estos equipos son los únicos habilitados para pedirle al organismo de seguridad bonaerense autorizar la venta de entradas para hinchas visitantes. "El acuerdo que tuvimos entre el Ministro de Seguridad, el presidente de la AFA y todos los clubes de la provincia es que el que quiere recibir visitantes los solicita. Los clubes organizadores tienen que pedir recibir visitantes. No somos nosotros los que decimos este va, este no va", explicó Juan Manuel Lugones, titular de la agencia, a LA NACION.

"Esto de la discriminación hacia los hinchas de Boca no es así, por lo menos de parte de nosotros. (La discriminación) Está en otro lado", dice Juan Manuel Lugones, secretario de la Aprevide.

A diferencia de Boca, River ha llevado 35.000 hinchas visitantes entre los tres partidos de la actual Superliga, ante ( Colón (9ª fecha), Estudiantes (11ª) y Godoy Cruz (13ª) y el de Banfield que se jugará el domingo a las 21.30 con 7.000 hinchas Millonarios. "River hace 8 años que no va a Banfield y Boca fue hace 2 años, esto de la discriminación hacia los hinchas de Boca no es así, por lo menos de parte de nosotros. Está en otro lado", confesó el titular de Aprevide sobre la medida.

Boca no viaja con su público desde el 21 de junio de 2017, cuando enfrentó a Olimpo en Bahía Blanca. Los que también tuvieron suerte de jugar con público en cancha ajena fueron: Independiente contra Newell's (1ª), con Estudiantes (4ª, en la cancha de Quilmes) y Banfield (6ª). Al igual que lo hizo Racing ante Lanús (5ª), Talleres (14ª, en el Kempes) y Aldosivi (16ª, en el Minella), y San Lorenzo frente a Godoy Cruz en Mendoza (5ª) y a Defensa y Justicia (16ª).

"Independiente lo tuvo de visitante a Boca y no pidió jugar con hinchas visitantes de Boca, Racing lo tuvo de visitante y tampoco pidió jugar con visitantes, Estudiantes lo mismo. Son ellos los que deciden", aseguró Lugones sobre las decisiones de los clubes.

"El partido con Boca fue un domingo y recién el viernes (dos días antes) la Aprevide nos autorizó para que hubiesen hinchas de Boca. Nos avisaron con poco tiempo de antelación; ya se habían puesto en reserva las cabeceras para visitantes", explicó el gerente de Independiente, Miguel Pelorosso. Sin embargo, la agencia encargada de garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos, insistió en que son los clubes los que solicitan jugar con hinchas visitantes. Además, agregó que por una cuestión de capacidad en la tribuna priorizan a los socios del Rojo y que llevar a los aficionados visitantes les genera gastos adicionales: "Tenes que poner más policías, más seguridad en el acceso al estadio, es totalmente distinto a cuando se juega sólo con hinchas locales", argumentó.

Las mayores reticencias a la apertura de los molinetes para las dos hinchadas provienen de los clubes grandes. El xeneize, por ejemplo, ideó una categoría para reemplazar a los visitantes ausentes durante todos estos años: el socio adherente. Y, si el fútbol volviese a la normalidad, esos asientos de la Bombonera tendrían que regresar a sus antiguos inquilinos: los visitantes.

Boca vive esta situación que se plantea con River cuando juega en condición de visitante como una inequidad. Pero al mismo tiempo se aferra a las decisiones de los organismos de seguridad porque, puertas adentro, es consciente de que disputar un partido con sus hinchas en una cancha visitante puede ser riesgoso. Y no es momento para sumar complicaciones. El último episodio fue frente a Banfeld (1-0 en feberero de 2018, gol de Tevez) y hubo problemas con sus hinchas en el Sur. Es un asunto resbaladizo y por eso no hay una reacción oficial . Es cauto porque tampoco le conviene.

Víctor Blanco, presidente de Racing justificó la decisión de no haber llevado a los simpatizantes de Boca al Cilindro: "Nosotros no pudimos ir con hinchas a Boca", dijo Blanco a LA NACION, además afirmó que la decisión de no recibir simpatizantes xeneizes en los partidos que se jugaron el año pasado fue "para no sacarles lugar a los socios (de la Academia)". "En capital no permiten visitantes", justificó Blanco. Sin embargo, Lugones afirmó que ha sido una decisión de los clubes no abrirle las puertas a los simpatizantes del equipo rival "Boca debería contestar por qué no reciben ellos hinchas visitantes".

El 24 de febrero, Defensa y Justicia enfrentará a Boca en Florencio Varela, y de acuerdo a las palabras del titular de Aprevide, pese a que en la provincia están plenamente autorizados los partidos con hinchada visitante, la dirigencia del Halcón tampoco pidió que se habilitara la venta de entradas a los xeneizes: "Y no creo que los vaya a pedir. Es una decisión de ellos no recibir a Boca", apuntó.

"Hay clubes que no convocan tanta gente como se piensa. Nosotros habilitamos 3000 entradas para visitantes y no se venden. Además, tenemos que contratar 600 policías, el doble de lo que necesitamos en un partido sólo con hinchas locales. Los números no dan", cuenta José Lemme, presidente de Defensa y Justicia. En la fecha 20, Defensa recibirá a Boca y el Halcón de Varela no le pedirá a la Aprevide que haya simpatizantes xeneizes. El partido será solo para locales.