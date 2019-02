Dudas y enojos por la ausencia de Nicole Neumann en Cortá por Lozano

La panelista se tomó una licencia del ciclo de Telefe, aunque muchos señalan que el desembarco de Jimena Barón habría desencadenado su partida Crédito: Instagram

Un capítulo más en la novela de los desencuentros entre la producción de Cortá por Lozano y Nicole Neumann se está escribiendo por estas mismas horas. Luego de la molestia que generó dentro del ciclo la unilateral extensión de sus vacaciones, la llegada de Jimena Barón como reemplazo de Verónica Lozano desencadenó un nuevo conflicto cuyo desenlace parece no estar del todo claro.

La modelo se despidió, el viernes pasado, de sus compañeros, aunque sin dar demasiadas precisiones sobre si regresará o no. En las últimas horas, el periodista Angel de Brito informo vía Twitter que Neumann se iba para evitar cruzarse con Barón, que estará al frente del programa hasta el viernes 22 de febrero.

Según pudo saber LA NACION, la modelo tomó su salida más como un "hasta pronto" que como un "adiós", y por eso solicitó una licencia para poder viajar y cumplir con algunas campañas publicitarias que tenía pendientes, antes de que termine el verano. Sin embargo, en Kuarzo, la productora del ciclo, no habrían estado del todo de acuerdo con darle permiso, y su salida habría quedado en un gris.

Durante la emisión del lunes, Barón se mostró muy irónica al preguntarle a los panelistas del programa por la ausencia de Nicole. "Me está faltando alguien en el panel, una rubia. Hasta el viernes vino y hoy lunes noto una ausencia importante", preguntó la conductora suplente, con sorna. "¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann?".

Así fue el debut de Jimena Barón como conductora de Cortá por Lozano - Fuente: YouTube 03:09

Video

El resto de los panelistas se prendió al juego de la incógnita y comenzó a dar vueltas sin responder. "A mi me llegaron rumores de que no habría muy buena onda ni mucha gracia con mi remplazo, lo cuál sería muy extraño porque en este mismo estudio yo le hice enganche con mi ex y le está yendo muy bien. ¿Cuál es la versión formal?", quiso saber Barón. Ahí desde el panel atinaron a responder que la ausencia no sería por problemas con su presencia en el programa como reemplazo de Lozano, sino por un compromiso laboral a nivel internacional.

La idea de Neumann sería retornar recién el 25 de febrero, ya con la conductora de regreso. Y, también, aprovechará la ocasión para renegociar su contrato con la productora: según le informó a LA NACION su manager, Mauricio Catarain, la modelo siente que desde la productora no están cumpliendo con lo estipulado, y por eso quiere establecer nuevas reglas desde cero. Habrá que ver si su pedido es escuchado.