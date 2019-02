Una escena del primer episodio de la comedia negra Matadero Crédito: Atreseries

Ante la enorme oferta que ofrece la televisión abierta, los canales de cable y los servicios de streaming, veces se trata, sencillamente, de saber qué ver y dónde hacerlo. Por eso, de cara al fin de semana que asoma, tres series recomendadas, con temáticas muy disimiles, para seguir muy de cerca.

Matadero

Un comienzo que podría ser la respuesta española al legendario diálogo entre Vincent Vega (John Travolta) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) en Pulp Fiction. Aunque la discusión no sea por las hamburguesas de McDonalds, sino por las diferencias entre gallegos y murcianos.

Un par de malandras (Ginés García Millán y Miguel de Lira) recorren Castilla para llevar a cabo un encargo de su jefe, capo del comercio de drogas de la zona. En su camino se cruzarán con una trama que involucra una guerra entre dos mataderos de cerdos rivales afincados en un poblado de esos que parecen haber inspirado aquello de "pueblo chico, infierno grande". Un lugar dónde todos se conocen y los conflictos familiares no pueden separarse de las pequeñas y grandes transgresiones a la ley.

Más allá de algunas referencias tarantinescas y más de un punto en común con la Fargo de los hermanos Coen (especialmente en sus costados más sangrientos), esta serie se atreve con la comedia negra, una apuesta riesgosa de la que sale mayormente airosa.

Disponible en Atreseries y Flow.

One Day At A Time

Probablemente muchos no lo recuerden pero hace unos años, muchos pero no tantos, las sitcoms familiares eran legión en la pantalla chica, hasta que no estuvieron más o se convirtieron en las rarezas que son hoy. Programas que cuando están bien hechos condensan lo mejor de las comedias de situaciones, y cuando no lo están sirven como justificación de su virtual extinción.

Por eso la aparición y el sostenido éxito de una ficción como One Day At a Time es una rareza, una sobreviviente de otra época pero con un espíritu actual. Remake de un clásico de la TV estadounidense de los años 70, la serie que acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix mantiene el justo equilibrio entre el humor y la emoción al contar la vida cotidiana de la familia Álvarez: mamá Lupita (Justina Machado), la abuela Lydia (Rita Moreno) y los chicos Elena (Isabella Gomez) y Alex (Marcel Ruiz).

Disponible en Netflix. Tres temporadas.

Estoy vivo

Dos cucharadas de policial, una generosa porción de ciencia ficción y fantasía y tres medidas de drama familiar y romántico. Esta serie española parece tener algo para los gustos de todos los espectadores, a los que atrapa desde el primer minuto.

La trama comienza con la muerte del protagonista de la serie. O algo así. Es que cuando el inspector de policía Andrés Vargas pierde la vida en la persecución de El Carnicero (un asesino serial que ya acabó con la vida de cinco mujeres), una organización más allá del plano terrenal le ofrecerá la posibilidad de volver al plano de los vivos para terminar con su misión. Y así lo hace, cinco años después, en el cuerpo de otro policía, Manuel Vázquez (Javier Gutiérrez), que tiene que lidiar con el misterio del crimen que no pudo resolver y con su propia familia que apenas está superando el duelo de su partida.

Cerca pero lejos, el policía se convertirá en el compañero de Susana (Anna Castillo), una joven agente que no tiene idea de que ese agente con el que comparte patrulla es su padre.

Disponible en Europa Europa/Flow