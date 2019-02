De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019

Discutidores

Con motivo de haberse cumplido 40 años del fallecimiento de la gran escritora Victoria Ocampo, quisiera recordar que en uno de sus libros testimoniales, al referirse en 1963 a la Revista de Occidente, aprovechó tal oportunidad para afirmar que opinaba como "Ortega, que la política no aspira casi nunca a enterarse de las cosas. El espectáculo de desbarajuste perfecto que ofrece nuestro país (y el mundo en general, en ciertos aspectos) lo prueba con una abrumadora elocuencia. La política se parece a las discusiones: cada cual alega razones contra la opinión del contrincante. Poco a poco (y a veces de golpe) se caldea la atmósfera hasta el momento en que toda verdad se altera y desfigura; aparece a través del vidrio de aumento del amor propio personal o nacional, de los intereses personales o partidarios, y en el mejor de los casos, de la pura pasión política. El mosquito se convierte en elefante o el elefante en mosquito, de acuerdo con las necesidades de 'la causa'. Político es sinónimo de discutidor (práctico en disputas) salvo honrosas excepciones".

Lo recuerdo, porque la admirable Victoria Ocampo podría lamentablemente pensar lo mismo hoy.

Albino Gómez

albinogomez@gmail.com.ar

Igualdad de seso

Ojalá, que en todos los ámbitos, empresarial, político, cultural, etc., la capacidad se imponga a la mediocridad, dejando de lado si es hombre o mujer. La Argentina saldrá favorecida cuando se deje de imponer una igualdad de género por sexo y lo haga en cambio por seso.

Juan Bautista Garona

DNI 10.140.802

Aprender de Brasil

Brasil tiene dos instituciones: Senai y Senac, que anualmente diploman cuatro millones de egresados. Son cursos de todos los oficios, de entre seis meses y un año, que capacitan a alumnos con el solo requisito de tener estudios primarios. Son financiados por todas las empresas que acuden a estas instituciones para abastecerse de nueva mano de obra entrenada. Los profesores son técnicos, algunos de ellos jubilados que transmiten a los alumnos, además de los conocimientos necesarios para el trabajo, el amor hacia esa labor. En nuestro país estamos muy lejos de eso: el nieto ve a su padre y a su abuelo sin trabajo, solo a la espera de una ayuda dadivosa desde el Estado. Asumiendo que la población de Brasil es cinco veces superior a la nuestra, podríamos aspirar a un millón de egresados anualmente, incluso con puestos de trabajos ya obtenidos al recibir el diploma. Es la mejor forma de salir de nuestra crisis actual.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Delincuencia

Hasta resolver todas las causas que generan la transformación de un niño o un adulto en un delincuente, la pregunta que preocupa a la mayoría de los argentinos que no somos delincuentes es qué hacer en el "mientras tanto". Es imperiosa la búsqueda de una solución. El tema de la inseguridad debe resolverse en forma urgente. No se puede dilatar más el tratamiento de la principal causa de preocupación de los argentinos que queremos y necesitamos vivir en paz.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Mentes brillantes

Las mentes brillantes analizan ideas; las comunes discuten sucesos, y las silvestres hablan de las personas. Esta expresión nos lleva a pensar en la calidad de nuestra sociedad, que sin dudas tiene analistas de ideas. Suponiendo que algunas de esas mentes se encuentren aún en nuestro país, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué ideas tienen? La actualidad periodística (mayoritariamente) solo se ocupa de sucesos dramáticos, de la delincuencia, de la inseguridad, de las protestas y de banalidades faranduleras. El Malbrán, el Balseiro, el Invap, la Conae, la Conea parecen ser entes abstractos, ausentes y sin divulgación de sus actividades. Nuestras mentes brillantes en ciencias y tecnologías son en gran parte ignoradas informativamente. Los noticieros son aliados del desinterés de los comunes y silvestres, estimulando el aumento de estos últimos.

La excelencia no suele ser noticia, a veces parece vergonzante y excluyente de la educación, la política y hasta de la Justicia; es tóxica para el populismo que tanto atrae al lumpen militante. Los fracasos son de nosotros; los méritos son ajenos.

Jorge Saffores

DNI 5.177.998

Fracaso

El candidato Sergio Massa y todo su espacio político se refieren al actual gobierno como un fracaso. Esto se extiende a los que hemos votado por Cambiemos. Permítame decirle que yo no me siento fracasada, también quiero pedirle que no repita tanto esa palabra como una especie de cliché. Es de poca valía descalificar a un gobierno que trata de gobernar y sacar adelante al país utilizando un vocabulario agresivo y ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque los ciudadanos queremos ser bien tratados y respetados, aun por los eventuales candidatos que, mezquinamente, solo hablan de fracaso en lugar de ofrecer una propuesta superadora.

Carla Piccaluga

cpiccaluga@telviso.com.ar

Emiliano Sala

La confirmación de la muerte de Emiliano Sala, aparte de sumirnos en una enorme tristeza dado el éxito obtenido por el jugador en Europa desde su temprano éxodo, pone sobre el tapete la increíble improvisación con que fue organizado ese viaje con un avión no apto, con tiempo meteorológico adverso, en horario nocturno y piloteado por un solo piloto part time. Increíble suma de errores.

Seguramente un viaje en un jet alquilado hubiera costado mucho más, pero la vida de un ser humano no tiene precio y hoy su familia, amigos y los argentinos lo lloramos sin remedio.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

En la red

facebook

Exhortan a cumplir con los 180 días de clases obligatorios

"No tendrían que sugerir, tendrían que obligarlos. ¿Dónde están los derechos del niño de recibir educación? Nadie defiende los derechos de los que no tienen voz ni voto" -Liliana María Ramírez

"Si les pagan como corresponde no creo que tengan ningún problema" -Patricia Seitler

"No es la solución cuántos días de clases hay. La cantidad no hace la calidad. Todos los años lo mismo" -María Cecilia Garatavidea

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)