Fuente: LA NACION

14 de febrero de 2019

Greater Noida, India.- Cual tótems modernos de una civilización extraña, numerosas columnas de hierro se distribuyen entre las estructuras basales de algún tipo de obra en construcción. La espesa niebla que circunda e invade el lugar hace ininteligibles la mayoría de los detalles de la toma. Solo se destaca, en el centro, la figura de una mujer que carga un madero. No es descabellado suponer que no está colaborando en la tarea de construcción de ese lugar. La niebla persistente no es provocada por un fenómeno natural, sino que es el resultado de la emisión de gases por parte de fábricas y, en mayor medida, del humo del carbón y las pilas de basura que un anónimo conjunto de "pobres" queman en busca de mitigar en algo el frío que padecen. Lo ignoramos, pero podemos arriesgar que esta escena se corresponde con la causa de esa niebla y es una estación más de un calvario cotidiano.

Edición fotográfica Dante Cosenza