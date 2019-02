Fernando Burlando se convirtió en el vocero de Juan Darthés desde que el actor se radicó con su familia en Brasil Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 19:17

Un día después de la postergación del acto de conciliación entre Juan Darthés y Anita Coacci, el abogado del actor, Fernando Burlando , habló del actual estado de salud de su defendido y de las pericias que se le han practicado a raíz de la denuncia por violación cursada en su contra en Nicaragua por Thelma Fardin .

En diálogo con Intrusos, Burlando aseguró estar convencido de que el actor no cometió el abuso sexual señalado por la exactriz de Patito Feo, en 2009. Ante una pregunta de Marcela Tauro respecto a la inocencia de Darthés, el letrado dijo: "Yo estoy convencido de que no la violó. Me puedo equivocar, pero hoy estoy convencido".

Cabe recordar que en el momento en que Ana Rosenfeld se hizo a un lado y decidió no seguir representando al actor, Burlando habría mantenido una charla íntima con Darthés en la que habrían acordado que se realizaría pericias psicológicas para determinar si lo defendería en la causa o no.

"Trazamos una relación de un tiempo prolongado y ya uno sabe qué clase de persona es y qué clase de familia tiene. Después de la primera charla lo hicimos someter a pericias psiquiátricas y psicológicas. Fueron tests que no duraron una hora o una sola visita, sino que fueron pruebas de varios días", explicó.

Los resultados de estas pruebas habrían animado a Burlando a asumir la defensa. "Eso me dio muchas fuerzas para entender que lo que me decía Juan era una verdad", aseguró.

Por otro lado, el abogado agregó que a esto se sumó la supuesta aparición de un posible testigo, un empleado del hotel que, según da a entender, habría estado presente el día en el que se produjeron los hechos denunciados por Fardin. "No hubo ninguna situación irregular dentro de lo que era el funcionamiento del hotel. Seguramente todos los testigos van a tener que decir su verdad y me parece que conjuga con esto que les estoy informando", matizó.

En otro orden de temas relacionados al caso, en estos días muchos se preguntan cuál será la suerte de Darthés en cuanto a su futuro laboral. Al respecto, su abogado apuntó que el actor y cantante recibió dos propuestas laborales de productoras argentinas para formar parte de un espectáculo teatral pero, según indicó, "no está en condiciones" de hacerlas. "Él está pasando por una crisis depresiva y eso es algo inmanejable. Está con medicación y lo atienden dos profesionales: un psicólogo y un psiquiatra", puntualizó.

Debido a esta situación, se espera que en las próximas jornadas presente un certificado médico que acredite su estado y que le permita seguir adelante con el proceso judicial iniciado por Darthés contra Anita Coacci por calumnias e injurias, tras denunciarlo ella públicamente también por abuso sexual.

En la conversación mantenida con Jorge Rial, Burlando dio detalles también sobre la defensa que realizará del caso Fardin en Nicaragua, al que sumará el testimonio de Carla Lescano, la medio hermana de Thelma Fardín.

El abogado recordó que Lescano fue violada por el padre de Thelma y considera que estos hechos realizados por terceros repercuten en la historia. "Nosotros exponemos una situación de abuso intrafamiliar, que es lo que ocurrió. No es algo potencial. Es algo que la Justicia ya ha decidido y condenó al padre de Thelma Fardin a 15 años de prisión. Una criatura que crece en este ambiente con este panorama brutal y tremendo no puede escapar psicológicamente ilesa de una situación de estas características", dijo.

Además, agregó: "Entendemos que si se le había hecho una diligencia pericial y psicológica y no se tenía conocimiento de esta situación, deben realizarse nuevas pericias porque todos estos elementos estaban ausentes y jamás se refirieron. Los resultados de una pericia de esta característica para determinar circunstancias pueden tener resultados equívocos", sostuvo.

"Si la violó es un cretino, una persona realmente miserable. Pero si no ocurrió, tal vez podemos entender por qué le atribuyen estos hechos a Juan Darthés en esta causa", agregó el abogado.