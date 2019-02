LeBron James, en una celebración durante el All Star Game de 2018. Fuente: AFP

Como todos los años y desde 1951, la NBA celebra, en este caso, su sexagésima octava edición de la gran fiesta del básquet: el All Star Weekend. Un fin de semana con las grandes figuras de la mejor liga del mundo que brillarán desde el viernes hasta el domingo en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, la misma ciudad en la que se desarrolló el juego del año 1991 y casa de los Hornets, equipo del que es propietario Michael Jordan.

El Spectrum Center se prepara para la gran fiesta

El momento más fuerte del All Star Weekend será el día domingo, cuando a partir de las 22 de Argentina, con la transmisión de ESPN, se jugará el All Star Game con las máximas figuras de todos los equipos que fueron seleccionados a través de una votación que se realizó en la página oficial de la liga. Por tercer año consecutivo, no sólo votaron los aficionados, sino que también lo hicieron los propios jugadores, que pueden seleccionar a alguno de sus compañeros o a sí mismos, y un grupo de periodistas especializados.

Los votos se distribuyeron partes proporcionales: la elección de los aficionados contabilizó el 50% del total; el 25% se reparte entre los resultados de los jugadores y el 25% restante entre los periodistas.Tanto los fans, periodistas como jugadores votaron cinco jugadores de cada Conferencia y de allí salieron 10 jugadores titulares. Como ya ocurriera en 2018 en el Staples Center de los Ángeles, el All Star Game ya no es un partido entre el Este y el Oeste, sino un duelo entre los equipos capitaneados por el jugador más votado de cada Conferencia.

El viernes pasado, Giannis Antetokounmpo y LeBron James, que serán los capitanes de cada equipo, eligieron con qué cuatro jugadores completan el quinteto y los suplentes. El Team Giannis quedó completo por Stephen Curry, Kemba Walker, Paul George y Joel Embiid, como titulars y Khris Middleton, Nikola Jokic, Russel Westbrook, Blake Griffin, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic, Kyle Lowry y Dirk Nowitzki como reservas y estarán bajo la dirección técnica de Mike Budenholzer, de Milwaukee Bucks. Mientras que el Team LeBron estará compuesto con Kyrie Irving, James Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant en la alineación inicial y Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal y Dwyane Wade, como suplentes. El entrenador de este conjunto será Michael Malone, de Denver Nuggets.

Giannis Antetokounmpo, uno de los protagonistas del NBA All Star Game Fuente: LA NACION

Para Dirk Nowitzki y Dwyane Wade las votaciones no alcanzaron más allá del cariño de varios fanáticos, pero fue la misma NBA que decidió incluirlos a manera de homenaje por ser dos de los veteranos más respetados y queridos de la historia de la liga. Esta decisión demuestra, como muchas otras cosas, por qué la NBA es superior a las demás ligas deportivas importantes en el mundo.

El viernes 15 comenzará el All Star Weekend con el partido de celebridades en el que participan artistas, actores, músicos, exjugadores. Además, estará el tradicional desafío entre los mejores jugadores estadounidenses de primer y segundo año en la liga enfrentándose a los extranjeros que también participan en la NBA, el Rising Stars Challenge. Luka Doncic y Ben Simmons comandarán a los internacionales, mientras que Jayson Tatum, Kyle Kuzma, Lonzo Ball y De'Aaron Fox lideran los nombres de los locales.

El sábado habrá varios platos fuertes de esta gran fiesta del básquetbol. En el torneo de triples estarán presentes Devin Booker (Phoenix Suns) campeón defensor, Stephen Curry (Golden State Warriors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Damian Lillard (Portland), Dirk Nowitzki (Dallas), Danny Green (Toronto Raptors), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings) y Kemba Walker (Charlotte Hornets).

También se podrá ver el concurso de volcadas, uno de los momentos más importantes del All Star Weekend, en el que siempre quedan recuerdos memorables de los mejores "mates" de las figuras. Para este certamen, los elegidos son Miles Bridges (Charlotte Hornets), Dennis Smith Jr. (New York Knicks), John Collins (Atlanta Hawks) y Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder)

El público también demuestra interés especial en el juego e habilidades , donde los participantes deberán demostrar todas sus destrezas. En esta competencia estarán presentes Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) y Nikola Vucevic (Orlando Magic).

El estadio Spectrum Center, que fue inaugurado en el año 2005, tiene capacidad para 19.000 espectadores. Las entradas aún no fueron vendidas en su totalidad, y los precios oscilan entre los 7500 dólares entre los lugares preferenciales y los 860 dólares entre las ubicaciones más lejanas a las figuras. Del evento participarán más de 350 periodistas internacionales, provenientes de 44 países que estarán todo el fin de semana en Charlotte.

Será sin dudas otro fin de semana de fiesta para la NBA.