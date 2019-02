De Bad Bunny a Paulo Londra y Duki: las mejores frases de canciones de trap

Paulo Londra, uno de los más grandes referentes del trap local

De los suburbios de Atlanta al mundo entero, el trap se convirtió en el sonido global del momento. Lo que a fines de los 90 parecía un género de nicho exclusivo de algunos raperos estadounidenses, se diseminó por todo el planeta y fue mutando a cada paso. Bad Bunny como el gran referente del trap centroamericano, Duki y Paulo Londra como exponentes locales de carreras meteóricas y Nathy Peluso (nacida en Argentina pero radicada hace años en Madrid) como referente femenina, son algunos de los ejemplos que dan cuenta de la diáspora de una música que hace explotar las plataformas de streaming.

A modo de disparador, algunas de las frases más celebres del trap cantado en español:

1) Bad Bunny - "De mí"

Frase: "No me vuelvas a decir bebé / Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy sólo de mí"

2) Duki - "Rockstar"

Frase: "Mami, dale, agárrame las manos / Sentir el calor de como todos nos miran / Que si al menos vos estás a mi lado / Se me hace más fácil afrontar esa vida"

3) Dak1llah - "Actitud"

Frase: "Yo no quiero a alguien caro / Que me compre los zapatos / Hago mi plata yo sola / Y sólo lavo mis platos"

4) Nathy Peluso - "Corashe"

Frase: "¿Y vos por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a besos? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo a vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta corashe"

5) C. Tangana - "Mala Mujer"

Frase: "Soy un perro perdido en la calle / Sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu olor / Sólo porque tú te has ido, quiero perder el sentido / Y bailo borracho perdido, desesperado"

6) Cazzu - "N.A.V.E."

Frase: "No me mientan / No me rompan nunca el corazón / Que soy buena en todo / Pero vengándome la mejor"

7) Ozuna - "Cama vacía" -

Frase: "Ya tu corazón no siente ni padece / Y yo aquí con las ganas que crecen / Ya pasaron, bebé, par de meses / Confieso que a veces / Yo te extraño y te quiero ver"

8) Farruko - "Nadie"

Frase: "No te cohíbas, vacila y goza / Recuerda, baby, que ere' hermosa / Tú vales mucho, no eres poca cosa / Y que se mueran todas las envidiosas"

9) Natti Natasha - "Criminal"

Frase: "Tú me robaste el corazón como un criminal / Bebé yo no puedo negarlo / Esto que siento por ti no puede ser legal"

10) Paulo Londra - "Adán Y Eva"

Frase: "Como Adan y Eva, tengamo' nuestro pecado / Como dos ladrones, un secreto bien guardado / Un camino y un destino asegurado / Donde estos fugitivos sean amados"