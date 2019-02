Nancy Pazos: "No me quedó nada por probar con mis parejas"

La periodista se refirió a los 25 kilos que adelgazó y a cómo vive su sexualidad a los 50 años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 20:43

Nancy Pazos está pasando un gran momento: a sus 50 años, adelgazó 25 kilos y sigue en pareja con Nacho Iparraguirre desde 2013. En una entrevista con la revista Pronto, reveló que se siente mejor con ella misma ahora que al comienzo de la relación.

"Me siento más linda que a los 45. Pero lo más importante es que sé cómo se vive sin el cuerpo perfecto y la pasé bien", compartió. Además, reveló que los hombres no paran de enviarle mensajes directos a través de Instagram y que "cada vez son más chicos".

La periodista también ahondó en su relación con el sexo y cómo lo vive a sus 50 años. "¿Viste que hay un spot en el que Mauricio Macri dice que no se siente de 60? Bueno, estoy así. No me imagino en pareja con un señor de mi edad", dijo refiriéndose a que Iparraguirre tiene 10 años menos que ella.

"La mujer que llega bien a los 50, llega más potenciada en lo sexual", teorizó, y luego agregó: "El sexo siempre fue algo central en mi vida y viví la sexualidad plenamente". La expareja de Diego Santilli, con quien tuvo tres hijos, concluyó: "No me quedó nada por probar con mis parejas".

Pazos se encuentra promocionando La balanza hormonal, un libro que está compuesto de un diálogo entre la periodista y la médica Sandra Molocznik.