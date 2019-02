Pablo Matera, de 25 años, es el capitán de los Pumas. Fuente: Archivo - Crédito: Comunicación Jaguares

Hace unos meses partió Nicolás Sánchez, posiblemente el mejor rugbier argentino del momento, a Stade Français. Dentro de un tiempo, luego del Mundial de Japón, lo hará otro peso pesado del seleccionado nacional: Pablo Matera , el capitán de los Pumas.

El rumor sonaba desde enero, y ahora lo confirmó sorpresivamente Hans-Peter Wild, el propietario de la entidad parisiense. "Podemos anunciar que hemos firmado con Pablo Matera. Es el capitán del equipo argentino. Y va a venir después de la Copa del Mundo", respondió el directivo en una entrevista televisiva.

Con el estadio Jean Bouin, de Stade Français, como fondo, la periodista consultó a Wild sobre qué figuras contrataría el club luego de Japón 2019. Wild mencionó que el equipo ya tenía a los franceses Yoann Maestri y Gaël Fickou y a otros. "Sánchez, por ejemplo. Muy buen jugador, ¿OK?", enfatizó, antes de revelar la contratación al tercera línea de Jaguares y de la Argentina.

La versión de que la entidad francesa incorporaría a Matera, sostenida por el prestigioso medio Midy Olympique, indicaba que eso ocurriría en 2020, presumiblemente después de que el tercera línea afrontara la temporada de Súper Rugby. Pero al exjugador de Alumni, que de capitán de Jaguares pasó a capitán de los Pumas en 2018 y a quien se le mejoró la cifra del contrato con la Unión Argentina de Rugby (UAR), le queda un solo año, o en rigor nueve meses, bajo la órbita de la UAR, según lo develado por Wild.

Para la entidad argentina el alejamiento de Matera implica una baja muy importante, que afecta con seguridad a la franquicia y en principio también al seleccionado. Al mudarse al rugby europeo, el forward de 25 años no solamente no estará disponible para el Súper Rugby: la veda a quienes se desempeñan en conjuntos del Viejo Continente lo haría no convocable para Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, aunque existe la chance de hacer excepciones a esa prohibición dispuesta por la UAR.

El tercera línea, en el lanzamiento de la temporada de Jaguares, que comenzará este sábado. Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Salvatori / Prensa Jaguares

El atractivo del poderío económico europeo viene impactando en los equipos de la UAR, al punto de que en menos de tres años se habrá llevado a los tres rugbiers principales del país: el tercera línea santiagueño Facundo Isa (25 años), a Toulon en 2017; el tucumano Sánchez (30 años), a Stade Français en 2018, y Matera, a este mismo club en 2019.

El plantel del conjunto del Top 14 de Francia, años atrás integrado por otros argentinos ilustres, como Agustín Pichot, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández, cuenta hoy con tres jugadores albicelestes: el apertura Sánchez, el pilar Ramiro Herrera (este jueves cumplirá 30 años) y el medio-scrum Matías Salvatierra (18), surgido de Atlético del Rosario. Además está Sergio Parisse, nacionalizado italiano y una de las figuras del seleccionado azul.

El de Herrera, llegado al equipo del barrio XVI de París en 2017, es otro caso de pérdida para los Pumas y Jaguares, con la particularidad de que el exdelantero de Hindú, aunque menos brillante que Sánchez y Matera, era importante para los conjuntos argentinos, ya que es primera línea, algo que viene escaseando en calidad y experiencia en los conjuntos de la UAR.