Escenas urbanas retratadas por grandes fotógrafos

Más para ver hasta el domingo, en el Bellas Artes

Natalia Blanc 14 de febrero de 2019

Fotógrafos de paso por grandes ciudades es el eje de la muestra "En tránsito. Fotografías de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes", que reúne obras de Henri Cartier Bresson, Annemarie Heinrich, Robert Doisneau, Claudia Andujar y Sara Facio, entre otros artistas. En la sección La ciudad y sus mundos se destacan las miradas de grandes fotógrafos sobre distintas urbes, como Nueva York y Buenos Aires. El Obelisco y su entorno en 1951, según el encuadre de Grete Stern; una calle neoyorquina retratada por Franco Fontana en 1986; un callejón desierto de Salerno, en 1933, por Cartier Bresson. Hasta el domingo se puede visitar esta exhibición de imágenes que integran la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. Además, el mismo día se despiden las acuarelas de William Turner, la muestra de Clorindo Testa y Afrodita de Capúa, la milenaria escultura proveniente de Nápoles que está instalada en el hall.

Curada por Verónica Tell, la muestra fotográfica tiene carácter itinerante y llegó a Buenos Aires en diciembre, después de exhibirse en Córdoba y Mendoza. Como explica Tell en el catálogo, se trata de "una selección de fotografías que hacen foco en escenas urbanas: en la ciudad como un espacio físico, simbólico y político; en cómo se habita la ciudad de forma personal y en los universos que el fotógrafo descubre y recorta mientras busca la imagen que desea capturar". Y sigue: "Los 'mundos' a los que hace referencia este título giran alrededor de tres ejes. Por un lado, se entiende la ciudad como un espacio físico, simbólico y político. Aquí se contempla la idea del espacio público cuya apropiación, en la cultura política contemporánea, constituye una forma arraigada y reconocida de participación ciudadana. Por otra parte, se distingue el mundo propio que cada persona arma en torno a la ciudad: la habita, la recorre, la usa, la padece y la siente -o no- su lugar. Habitamos las ciudades, pero ellas también nos habitan. Y por último, aunque difícilmente discernible de lo anterior, con 'la ciudad y sus mundos' pensamos en aquellos universos que el fotógrafo descubre y recorta, en sus recorridos y en la búsqueda de la imagen que desea capturar".