Anthony Borges protegió con una barricada a sus amigos; no quiere volver a la escuela porque no se siente seguro Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 07:51

MIAMI (AFP).- Hace un año ya que un joven entró con un fusil de asalto AR-15 comprado legalmente a una escuela en Parkland, sur de Florida, y mató a 17 personas. En el día de San Valentín de 2018 Nikolas Cruz ingresó al colegio Marjory Stoneman Douglas y abrió fuego y provocó una masacre.

Anthony Borges estaba allí. Había ido a estudiar como todos los días. Y se convirtió en héroe: armó una especie de barricada para proteger a sus compañeros de aula en medio del ataque y por ello recibió cinco disparos. Hoy, a sus 16 años, todavía no volvió a la escuela. Estudia en su casa y asegura: "No volví porque no veo ningún cambio. La seguridad falló. Necesitan poner detectores de metales", de acuerdo con una nota publicada por el diario The New York Times.

Su recuperación fue lenta. Las heridas lo lastimaron mucho. Debió volver a aprender a caminar. "El mejor momento para mí fue cuando pude caminar solo. Sin muletas. Me levanté y comencé a cojear. Entré en una habitación y mi abuelo y mi abuela y mi mamá y mi papá estaban allí, y estallaron en llanto", dijo e indicó además que en varias oportunidades pensó que no se iba a poder recuperar. "Pensé que tal vez no volvería a caminar. Pero fui a la fisioterapia todos los días. Ahora solo tengo que recuperar mi fuerza. Aún no puedo levantar pesas".

Tiroteo en una escuela de Florida Fuente: Reuters

"La gente me pregunta qué pasó, qué me hizo hacer lo que hice. Yo digo que siempre fui fuerte", explicó sobre su decisión de proteger a sus compañeros en medio del tiroteo.

Borges también contó que ya no es el mismo: "Mi vida no es normal. Nunca será como antes. Solía salir de la escuela e ir a jugar fútbol. Todo lo que quería era jugar al fútbol. Ahora no hago nada". Y al ser consultado sobre la pena de muerte, fue contundente: "Estoy en contra. Siempre pensé así, porque eso es un pecado capital. No soy Dios para quitarle la vida a alguien".

El atacante de Parkland, Nikolas Cruz, aguarda en una prisión en Florida el inicio de su juicio. La fiscalía pedirá la pena de muerte por los 17 cargos de homicidio y los 17 de intento de homicidio.

Un activismo nacido del dolor

Tras el ataque el 14 de febrero pasado, los estudiantes de Parkland convirtieron el duelo en activismo e iniciaron un movimiento nacional contra la venta libre de armas, que a su juicio es la causa de esta epidemia.

"Ocurren demasiados tiroteos masivos y todo lo que uno obtiene son pésames, pero luego no pasa nada", dijo Ryan Servaites, otro de los sobrevivientes. "Es una vergüenza que nuestro gobierno no haya hecho absolutamente nada al respecto. Y estamos hartos", agregó el estudiante.

Tiroteo en una escuela de Florida Fuente: AFP

Florida, gobernado por republicanos, es un estado duro. Pero el movimiento logró la promulgación de leyes antipáticas para la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que cabildea a favor de las armas. Entre otras cosas, se creó una "alerta roja" para que los jueces puedan confiscar armas a las personas consideradas inestables, se aumentó a 21 la edad mínima para comprar pistolas o escopetas y se prohibió la compra y tenencia de "bump stocks", unos dispositivos que permiten disparar ráfagas más rápidas.

En diciembre, el presidente Donald Trump prohibió a nivel federal estos dispositivos. Y según el Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia Armada, 26 estados -además del distrito capital- aprobaron después de Parkland 67 leyes vinculadas al control de armas.

Cuatro meses antes del 14 de febrero de 2018, un hombre mató a 58 personas en un concierto en Las Vegas. Un año y medio antes, 49 murieron en un ataque armado en un bar en Orlando. Según Gun Violence Archive, ya se registraron 37 tiroteos masivos en lo que va de 2019, con hasta cinco víctimas mortales cada uno.

Tiroteo en una escuela de Florida Fuente: Reuters