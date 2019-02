Quesada publicó un misterioso mensaje tras el anuncio de la salida de Matera luego del Mundial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 08:12

"Podemos anunciar a Pablo Matera, capitán de la Argentina, se nos unirá después del Mundial", la frase la dijo Hans-Peter Wild, propietario de Stade Français, el club francés que confirmó que el capitán de los Pumas y quien llevó la cinta de Jaguares en 2018 se irá a Europa luego de la Copa del Mundo de Japón. Otra baja sensible para el rugby nacional, que a fines del año pasado perdió a Nicolás Sánchez, contratado por el mismo club.

A días de que comience el Super Rugby, que tendrá a los Jaguares debutando el próximo sábado, la noticia de la salida de Matera cayó de golpe. El capitán del seleccionado argentino tenía pensando, en primer momento, en irse en 2020. Sin embargo los tiempos se aceleraron.

Pablo Matera, capitán de los Pumas, se irá a Europa tras el Mundial

Al mudarse al rugby europeo no solamente no estará disponible para el Súper Rugby: la veda a quienes se desempeñan en conjuntos del Viejo Continente lo haría no convocable para Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, aunque existe la chance de hacer excepciones a esa prohibición dispuesta por la UAR. La postura de la Unión Argentina es clara: que en el seleccionado estén sólo aquellos que tengan contrato en nuestro país. Salvo excepciones.

Desde que asumió el año pasado en reemplazo de Daniel Hourcade, quien mantuvo casi a rajatabla la decisión de utilizar jugadores del medio local, Ledesma utilizó varias de esas excepciones: Juan Figallo, Ramiro Herrera, Mariano Galarza, Facundo Bosch o Gastón Cortés. A fines del año pasado se fue Nicolás Sánchez, goleador histórico de los Pumas, se fue al rugby francés.

Restan horas para que comience el Super Rugby para los Jaguares. Será el debut oficial de Gonzalo Quesada como entrenador de la franquicia argentina. El sábado, ante Lions, arrancará el torneo que disputan con los equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En medio de toda la polémica que se generó con Matera.

Quesada publicó un misterio tuit en medio del ruido de la salida de Matera. "Buen timing", fue el mensaje que escribió el entrenador de la franquicia argentina. El ex apertura jugó entre 2004 y 2005 en Stade Français, equipo que dirigió y con el que fue campeón entre 2013 y 2017. Anunció que su vínculo terminaba cuando asumió como presidente del club Hans-Peter Wild.

El nuevo dueño del conjunto de París desechó la idea de mantenerlo en el club y decidió sumar al entrenador sudafricano Heyneke Meyer, quien supo ser Head Coach de los Springboks entre 2012 y 2015.