El secretario general del gremio, Miguel Ángel Díaz, preguntó hoy: "¿Cuál es el problema de que se difunda un acto de gobierno?"

"¿Cuál es el problema de que se difunda un acto de gobierno? Lo elemental es que la negociación sea pública, esto es un acto público". Miguel Ángel Díaz, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), intentó relativizar el hecho de que ayer transmitió vía Facebook la primera reunión de negociación paritaria entre funcionarios bonaerenses y representantes de sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente, reunión que tuvo que pasar a un cuarto intermedio por los insultos que Díaz le profirió a Gabriel Sánchez Zinny, director general de Cultura y Educación.

"No, no estoy [arrepentido]. Yo no transmití intempestivamente. Yo les pedí a periodistas que estaban ahí que filmen, como filma el Gobierno. ¿Por qué no se puede ver? Si hay discusiones que son en directo en la Cámara de Diputados, en el Senado. Las cosas que son públicas tienen que publicarse", sostuvo Díaz.

En diálogo con radio La Red, Díaz hizo una pregunta retórica: "¿Cuál es el problema de que se difunda un acto de gobierno?". El sindicalista insistió en que la reunión de ayer, la primera de 2019, no era "un acto privado".

"Lo elemental es que la negociación sea pública, esto es un acto público; no es un acto privado", aseguró.

La reunión. En el primer encuentro para discutir paritarias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires les ofreció a los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente un acuerdo salarial basado en la actualización de los sueldos según la inflación oficial. El ajuste fue propuesto para enero, febrero y marzo, y cada tres meses durante el resto del año. Los gremialistas se negaron a firmar: exigen que en la misma acta se incluyan 15 puntos porcentuales de 2018 para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año último.

Crédito: SUTEBA