España: el principal acusado catalán dice que está preso "por sus ideas"

MADRID.- Fue una clara apuesta política más que procesal. El principal acusado por la independencia de Cataluña, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, eligió no contestar a la Fiscalía y en un alegato ante el tribunal se consideró "un hombre bueno" que "no cometió delito alguno" y que está preso "por sus ideas".

"Soy un preso político. No he hecho nada malo", aseguró el principal referente de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

Con 49 años, casado y padre de dos hijos, para Junqueras se piden las mayores penas. La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) pidió 25 años por el delito de rebelión. La Abogacía del Estado, que depende del gobierno, solicitó 12 por el delito de sedición.

Su situación procesal es delicada. En ausencia del ex presidente Carles Puigdemont -que se fugó sin avisar a nadie- Junqueras se presenta como el principal responsable de la fugaz ruptura territorial con la declaración de independencia de octubre de 2017.

De todos modos, su opción fue asumir un discurso político, que lo proyecte como líder moral del independentismo, en desmedro del riesgo que eso puede implicar para su situación procesal.

"Lo que estamos viendo es un reo que sabe que puede inmolarse procesalmente por una causa que cree justa", dijo a LA NACION el abogado Ignaci Fuencarral, al analizar la tercera jornada del proceso.

Proceso clave

España vive uno de los procesos más importantes de su pasado reciente con el juicio contra doce políticos catalanes a los que se acusa de rebelión y sedición, entre otros delitos, por los hechos de septiembre y octubre de 2017 que llevaron a la fugaz declaración de independencia de la región.

"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", arrancó Junqueras, el primero de los doce acusados en exponer ante el TS.

"Estoy en un juicio político y no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Sólo a las de mi abogado", dijo.

Con traje oscuro y de buen talante, Junqueras avanzó con paso distendido hacia la silla y mesa que se reserva para la declaración de acusados en la recoleta sala del Tribunal. Por momentos sonreía y expuso su "amor por España".

Fue la primera vez que se lo escuchó en el año y medio que lleva preso en medida cautelar. Su exposición fue pública y televisada, como todo el proceso.

"Me considero un preso político", arrancó, al fijar claramente su posición.

Diferencias en el independentismo

Junqueras tiene serias diferencias con Puigdemont, con quien disputa el liderazgo del independentismo.

Ni lerdo ni perezoso, Puigdemont le envió un mensaje de "ánimo" desde el Festival de Cine de Berlín, donde se encuentra.

"Los jueces verán una verdadera muralla democrática" en Junqueras, dijo el ex presidente que optó por escaparse de España.

La comparecencia del ex número dos del gobierno que declaró la independencia incluyó una reivindicación de su partido.

"Tenemos casi 90 años de historia y ningún caso de corrupción", dijo.

Fue un disparo contra la agrupación de Puigdemont -el PdeCat- un desprendimiento del antiguo Convergencia Democrática de Cataluña (CNV), en el que militaron los ex presidentes Jordi Pujol y Artur Más, sobre los que recaen duros cargos de fraude en perjuicio del dinero público.

En su alegato, Junqueras defendió el derecho de Cataluña a "ser independiente" -algo que no está en juego en el proceso- y el "derecho a autodeterminación", como vía para lograrlo.

El problema estriba en que esa figura no está reconocida por la Constitución española.

Para muchos analistas, con su intervención inicial Junqueras parece dispuesto a asumir el costo de una condena que tal vez considere inevitable para hacer una fuerte apuesta política y personal a favor del independentismo.

Aunque eso le cueste, eventualmente, el riesgo de una condena de muchos años.