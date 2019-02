El músico negó las acusaciones en las redes sociales Fuente: AP

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 10:28

Ryan Adams fue acusado por varias mujeres de acoso y conductas indebidas, según informa The New York Times,. Entre los señalamientos que han hecho sobre el cantante estadounidense se encuentran ofrecerse a impulsar sus carreras musicales a cambio de sexo y abuso emocional.

Adams hizo in meaculpa sobre su modo de comportarse pero desestimó estas acusaciones en las redes sociales. Su abogado también negó la veracidad de los dichos. Entre quienes dieron su testimonio sobre el comportamiento indebido del compositor se encuentran su exesposa, Mandy Moore (protagonista de la exitosa serie This is Us), y la artista emergente Phoebe Bridgers. Ambas afirman que recibieron ofertas de Adams para ayudarlas en sus carreras a cambio de relaciones sexuales. Moore suma que el cantante habría puesto trabas en su carrera ascendente.

En una de las acusaciones contra Adams, una mujer llamada Ava afirma que, después de entablar un diálogo con el cantante cuando era menor de edad, a los 14 años, ella y el músico mantuvieron "relaciones sexuales por teléfono" y tuvieron llamadas por Skype en las que "Adams se vio expuesto".

Como prueba de su declaración, la mujer entregó a The New York Times 3000 mensajes de texto que el músico le habría enviado cuando ella tenía entre 15 y 16 años, en los que Adams parecía estar al tanto de que era menor de edad. Ava asegura que en uno de los encuentros por Skype, el músico estaba desnudo apenas se conectaron. Además dice que él le ofreció ayudarla en su carrera como bajista a cambio de sexo.

Con 44 años y con 16 álbumes grabados, el compositor escribió en su cuenta de Twitter: "No soy un hombre perfecto y he cometido muchos errores. A cualquier persona que haya lastimado, sin querer, me disculpo profundamente y sin reservas. Pero la imagen que pinta este artículo es perturbadoramente inexacta. Algunos de sus detalles están mal representados; algunos son exagerados; algunos son completamente falsos".

Y agregó: "Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que pensé que era menor de edad. Como alguien que siempre ha intentado difundir alegría a través de mi música y mi vida, escuchar que algunas personas creen que les causé dolor me entristece enormemente. Estoy dispuesto a trabajar para ser mejor hombre del que puedo ser. Y deseo que todos sean compasivos y comprensivos".

"Adams niega inequívocamente que alguna vez haya tenido relaciones sexuales inapropiadas en línea con alguien que él sabía que era menor de edad", dijo el abogado del artista a The New York Times, quien agregó: "Si esta mujer era menor de edad, Adams no estaba al tanto".