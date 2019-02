Nicolas Pallois, no jugará con Nantes por asistir al velatorio de Emiliano Sala, su gran amigo.

Las muestras de afecto por Emiliano Sala continúan. Neil Warnock, el entrenador de Cardiff City, y también Ken Choo, director general del club galés, asistirán al velatorio del futbolista argentino, que se realizará el sábado en Progreso, Santa Fe. Lo mismo ocurrirá con una delegación de Nantes que encabezará uno de los compañeros de Sala, Nicolas Pallois.

Mark Denham, portavoz del club galés, confirmó el desplazamiento de los dos responsables a Argentina, donde el cuerpo de Sala llegará este viernes procedente de Inglaterra.

"Emiliano quería jugar con nosotros", había dicho el entrenador de Cardiff City. Fuente: Reuters

"Llevo 40 años en el fútbol y sin dudas que me tocó atravesar la semana más difícil de mi carrera. Es imposible dormir. Lo que pasó me hizo cambiar la perspectiva. Me junté con él, charlamos, y luego lo hicimos durante seis u ocho semanas antes de arreglar el pase", confesó Neil Warnock durante los días en que todavía se buscaban los cuerpos del futbolista y el piloto del avión en el que viajaban desde Nantes a Cardiff el 21 de enero.

También Nantes estará presente en el velatorio de Sala. El defensor Nicolas Pallois y el secretario general de la institución, Loic Morin, representarán al club francés en el velatorio. Para poder viajar a la Argentina, Pallois no estará en el próximo encuentro ante Mónaco, correspondiente a la fecha 26 de la Liga francesa.

El día de la firma del contrato de Sala con Cardiff City: aquí, con el director deportivo, Ken Choo.

El cuerpo de Sala será repatriado en la noche del jueves desde el aeropuerto londinense de Heathrow y llegará en la mañana del viernes a Buenos Aires. Luego será llevado a Santa Fe y finalmente, el sábado a la mañana, a Progreso.

En Progreso, ubicado a 500 kilómetros de Buenos Aires, se espera una masiva convocatoria de la gente de la ciudad y de los alrededores. La autopsia efectuada al jugador argentino confirmó que falleció por "lesiones en la cabeza y en el tronco", como consecuencia del accidente que sufrió volaba desde Nantes a la ciudad galesa cuando su avión cayó al Canal de la Mancha.

Los restos del avión fueron encontrados en el fondo del mar. El cuerpo del futbolista fue recuperado, pero el piloto David Ibbotson sigue desaparecido.

El club San Martín de Progreso es donde se hará el velorio, la sede de un homenaje junto a su círculo íntimo, entre familia, amigos y vecinos. Y a personas del exterior que llegarán al lugar, como las citadas.

La muerte de Sala conmocionó mucho más que al mundo del fútbol. Fuente: AFP

A pesar de que Sala nació en la comuna de Cululú, a los cuatro años se mudó a la vecina Progreso, una localidad de 3.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, donde creció y dio sus primeros pasos como futbolista antes de dar el salto a Francia para consolidarse como futbolista profesional.

Sala, de 28 años, jugó tres temporadas y media con Nantes, club con el que marcó 42 goles, antes de ser traspasado al Cardiff.