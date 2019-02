Fuente: Archivo

Las portadas de hoy de los diarios deportivos de Italia tienen un solo foco de atención: la ruptura de la relación entre Mauro Icardi e Inter , club revolucionado en las últimas horas por el cortocircuito que se generó. Luego de que ayer se anunciara en las redes sociales el cambio de la capitanía -el arquero esloveno Samir Handanovic pasó a ser el capitán-, el delantero argentino tomó la decisión de no viajar a Austria para jugar ante Rapid Viena por los 32vos de final de la UEFA Europa League y los medios apuntan a Wanda Nara como una de las causas del caos en el vestuario.

El terremoto que se produjo en Milán por la situación de Icardi se potenció cuando el técnico Luciano Spalletti confirmó que fue el propio jugador quien no quiso viajar, cuando en un primer momento circuló la versión de que no había sido convocado: "Icardi estaba convocado, ha sido él quien no ha querido venir. Lo siento mucho, para nosotros ha sido difícil comunicarle la situación. Esto que ha pasado muestra una evidencia de que hay algo de lo que se debe hablar. Está claro que a mí no me interesan los contratos".

Pero, además, el entrenador apuntó a los problemas de fondo que hay con el rosarino: "Con todo lo que pasó, está claro que algunas cosas que rodean a Mauro había que arreglarlas y su reacción de hoy, la de no viajar con el equipo, lo demuestra. Hay cosas que incomodan al equipo del que era capitán y también al club. Para mí, el tema se termina acá: durante la semana hablarán los directivos y los demás".

En un mundo cuyo pulso muchas veces se marca por las redes sociales, el "me gusta" del croata Marcelo Brozovic al anuncio de Handanovic como nuevo capitán se tomó como una muestra más del conflicto interno. Pero, además, los medios italianos hablan de una frase del croata Ivan Perisic para Icardi que habría marcado aún más la división: "Dile a tu mujer que deje de hablar de mí en televisión".

¿Qué dijo Wanda que generó una seria molestia? Tiempo atrás, había dicho que al equipo le faltaba "un jugador que le cediese a Icardi cinco balones buenos por partido", pero en los últimos días todo se potenció, cuando dijo que Perisic "pidió ser transferido por problemas personales" y luego apuntó contra el club por la renovación del contrato de su esposo, que vence en junio de 2021.

"La prioridad es el Inter, pero nunca he llamado al club para pedir la renovación, no tenemos ninguna prisa. Salen tantas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente. Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera", señaló Nara, y también disparó contra el técnico Luciano Spalletti.

"Dile a tu mujer que deje de hablar de mí en televisión", le habría dicho Ivan Perisic a Mauro Icardi en medio de la crisis en el vestuario de Inter, según los medios italianos

"¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor Spalletti debía meter antes a Lautaro. Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad", dijo la modelo en una entrevista con el programa de televisión "Tiki Taka". Hoy, el nombre del rosarino ya vuelve a sonar en Juventus, Real Madrid y Barcelona.

Los primeros conflictos comenzaron en enero, cuando Wanda dejó en claro que la renovación de contrato -vence en 2021- estaba lejos por diferencias económicas: "La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy. Hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro, entre ellos dos grandes de España, y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter", señaló Wanda, haciendo alusión a que La Gazzetta dello Sport había afirmado que el club le propuso siete millones de euros anuales y el jugador pretendía al menos ocho.

El tuit de la hermana de Icardi contra Wanda

"Crónica de una muerte anunciada, pobre mi hermano. ¿Por qué sigue permitiendo esto?, acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera a una persona seria atrás y que lo cuide, esto no pasaría... En fin", escribió Ivana Icardi en su perfil de Twitter, citando el tuit en el que Inter anunciaba que su hermano Mauro perdía la capitanía.

"A veces es mejor cerrar la boca y que piensen que sos estúpida a abrirla y confirmarlo. En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela, ¡quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando! Todas mis buenas energías. ¡Tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos Mauro", agregó en otros dos tuits.