Quién es Jessica Abouchain, la femme fatale de Chorus Line

"¡Confía! porque todo el esfuerzo y el sacrificio valen la pena. Confiá en vos y tené paciencia, vas a ser feliz", le diría la versión actual de Jessica Abouchain a la que recién empezaba en esta profesión. Con su actitud arriba del escenario parece llevarse el mundo por delante, pero recordar sus primeros pasos en el medio la emocionan.

"Estoy viviendo un momento muy feliz de mi carrera, creo que trabajé mucho para cosechar los sueños y siento que estoy cumpliendo uno en este momento al hacer un personaje que me encanta, en un musical que siempre me gustó, con un equipo espectacular", cuenta la actriz, que integra el elenco de Chrorus Line, el musical dirigido por Ricky Pashkus que está dando qué hablar.

Uno de los cuadros de Chorus Line, la puesta de Pashkus que brilla en el Maipo Crédito: Silvy Galdi

Imponente, extrovertida y temperamental, con talento que desborda. Era la protagonista de los shows en los festejos familiares desde que tiene uso de razón, pero recién a los 8 años su mamá la llevó a clases de danza. A los 16, empezó teatro y, a los 18, canto. Desde siempre supo que quería estar en el escenario y no se imaginaba haciendo otra cosa. "Incluso para corroborarme, o mejor dicho corroborarle a los demás, fui a hacer un test vocacional donde me hicieron hacer un dibujo, y me acuerdo que me dibujé en el escenario, o sea, que siempre tuve muy claro que era mi vocación. Me apasiona, no podría dedicarme a algo diferente. Esto es un estilo de vida, tenés que vivir para esto", le asegura a LA NACION. "A veces fantaseo con tener un trabajo más tranqui, con un horario fijo que me permita salir a las 17 para ir a tomar algo con mis amigas; pero no, después entro al teatro y soy tan feliz que le encuentro sentido a todo el sacrificio, esfuerzo y disciplina que tenemos que tener los artistas para trabajar de esto profesionalmente", dice Abouchain.

Ya a los 16, daba clases de danza; después empezó a hacer musicales en el off hasta que -luego de un arduo proceso de audiciones- quedó como ensamble de Hairspray, encabezada por Enrique Pinti. Ese fue su primer musical comercial y también puntapié para todos los trabajos que siguieron: Swing Time, Más de cien mentiras, La Parka, El Joven Frankestein, Mamma mía, Priscilla, la reina del desierto y Sugar; entre otros. También fue parte de ShowMatch durante 3 años, integrando el equipo de bailarinas. También formó parte del elenco de El Host, la serie producida por Pol-ka y Fox Internacional protagonizada por Adrián Suar. Sin embargo, a la hora de decidirse entre televisión y teatro, siempre elije la segunda opción: "Yo soy de teatro, siento que es mi primer amor. Amo el escenario y la magia de la reacción instantánea del público".

Aunque ya cumplió varios sueños de su lista, sigue anotando nuevos. Entre ellos, interpretar algunos personajes de teatro musical que siempre le gustaron: "Carmen ( Fama) me encanta, Sally Bowles ( Cabaret) me parece un personaje hermoso y Velma Kelly ( Chicago) me gustaría mucho poder hacerlo en algún momento", expresa Abouchain.

Abouchain tiene un largo recorrido en teatro, pero también ha participado de ciclos televisivos como ShowMatch y El Host Crédito: Patricio Pidal/AFV

Se imagina en 10 años y solo desea que la vida la "encuentre en el escenario, con nuevos desafíos". Sin embargo, ésta es la primera vez en su vida que puede decir que está en el lugar que siempre quiso estar. "Hoy realmente me siento en un momento feliz, estoy haciendo un personaje que me hace transitar algo que es muy rico para mi actriz porque me hace pasar por momentos dramáticos profundos, y a la vez es irónica y se mete mucho en la comedia. Hacer eso todos los días es espectacular. Las dos cosas que me encantan en un solo personaje", comenta.

Según ella, comparte varias cosas con Sheila, como la experiencia en la profesión y la frontalidad a la hora de decir las cosas, aunque en otras son los extremos. "Yo soy relajada y divertida, pero ella está mucho en pose. Soy bastante reservada con mis cosas dolorosas y creo que ella tiene una historia muy dramática que vivió en su infancia, y aunque yo tenga la mía, no soy mucho de abrir esa puerta, sino que siempre me muestro como la Jessica más divertida, extrovertida. Y Sheila tiene eso, de no querer que entren en su vida por ningún lado, ella muestra esta femme fatale que es y no quiere sacar a relucir sus verdaderas emociones", reflexiona.

Siempre acompañada por sus papás (Walter y Mónica) y sus hermanos (Leo y Tomás), nunca dejó de estudiar y formarse en todas las disciplinas que abarca el teatro musical. Si de algo estamos seguros es que, aunque lleve muchos años en el mundo artístico, claramente le quedan muchos más por delante. Es el momento de Jessica Abouchain. Recuerden ese nombre.