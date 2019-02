Lucina Von der Heyde, despliegue en el mediocampo y gran visión de juego; la misionera se destaca en cada partido de las Leonas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 12:24

La Federación Internacional de Hockey dio a conocer a los jugadores premiados por su actuación en 2018, y Lucina Von der Heyde se llevó el galardón como promesa del año. Por tercera temporada consecutiva, el premio quedó en manos de una argentina.

Esta mañana se conocieron los ganadores para las categorías mejor entrenador, mejor jugador, mejor arquero, promesa del año y árbitros, tanto en mujeres como en varones.

En esta ocasión, el logro argentino llegó de la mano de Lucina Von der Heyde, que atravesó los distintos procesos en los seleccionados y alcanzó su pico en el equipo mayor. La jugadora nacida en Misiones y pieza clave del equipo dirigido por Carlos Retegui mostró un notable desempeño en 2018 y a sus 22 años fue distinguida en el ámbito internacional.

Von der Heyde llegó a las Leonas con apenas 19 años de edad: debutó en una serie de test matches ante Nueva Zelanda en Mar del Plata, en febrero de 2016. En su bautismo de fuego convirtió un gol. Meses después se consagró campeona en el Trofeo de Campeones en Londres y participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A fines de esa temporada se coronó campeona del Mundo Sub 21 en Santiago de Chile con las Leoncitas.

Von der Heyde se convirtió en una de las privilegiadas en formar parte de la lista selecta de jugadores reconocidos por la máxima institución del hockey internacional, consiguiendo la sexta estatuilla en la categoría Sub 23 para nuestro país. La cordobesa Soledad García fue la primera jugadora nacional en recibir el galardón (2002 y 2004) y no fue hasta el 2014 que Florencia Habif repitió el logro en Sub 23; luego llegó la doble conquista de María José Granatto, en 2016 y 2017.

Todos los ganadores:

Jugadora del Año: Eva de Goede (Holanda).

Eva de Goede (Holanda). Jugador del Año : Arthur Van Doren (Bélgica)

: Arthur Van Doren (Bélgica) Arquera del Año: Maddie Hinch (Gran Bretaña)

Maddie Hinch (Gran Bretaña) Arquero del Año: Vincent Vanasch (Bélgica)

Vincent Vanasch (Bélgica) Jugadora Sub 23 del año: Lucina Von der Heyde (Argentina)

Lucina Von der Heyde (Argentina) Jugador Sub 23 del Año: Arthur de Sloover (Bélgica)

Arthur de Sloover (Bélgica) Entrenadora del año: Alyson Anan (Australia. DT de Holanda)

Alyson Anan (Australia. DT de Holanda) Entrenador del año: Shane McLeod (Nueva Zelanda. DT de Bélgica)

Shane McLeod (Nueva Zelanda. DT de Bélgica) Árbitro del Año (damas): Michelle Meister (Alemania)

Michelle Meister (Alemania) Árbitro del Año (caballeros): Marcin Grochal (Polonia)