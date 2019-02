Basadas en tecnología LED, pueden cambiar de color y programarse para que funcionen en nuestra ausencia. En la foto, el kit básico Crédito: GENTILEZA

Cintia Perazo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 16 de febrero de 2019 • 00:05

Aunque se habla mucho del hogar inteligente, aún falta un largo camino por recorrer para que unestras casas sean realmente smart. Sin embargo, algunos dispositivos ya disponibles en los comercios locales nos ofrecen una clara idea de cómo serán esos hogares en un futuro no muy lejano. Entre ellos está el sistema de luces inteligentes Philips HUE de Signify. Signify es la compañía que adquirió la división de iluminación de Philips, y decidió conservar esta marca.

Sin cables, con colores

Probamos el kit básico, que incluye tres lámparas, un puente (más sobre esto enseguida) y los cables de red y de alimentación. En cuando iniciamos la prueba, una buena noticia: se pueden reemplazar sin inconvenientes por las lámparas que existen hoy en el hogar, sin necesidad de cambiar nada en la instalación. El puente es una especie de hub que se conecta fácilmente al router de la red de wifi de la casa.

¿Cómo se utiliza? Este es uno de los principales puntos destacables del sistema HUE. El usuario debe instalar la aplicación Philips HUE a su dispositivo móvil (Android o iOS) y conectar el puente a la corriente eléctrica. Luego, el puente se debe conectar al router wifi, y eso es todo.

El dispositivo se vincula, inalámbricamente -por medio de wifi-, con el celular, con la tablet o la computadora. Para poder visualizarlo o emparejarlo es necesario tocar el botón central del hub y una luz comenzará a parpadear de manera muy similar a lo que ocurre cuando conectamos los dispositivos móviles con parlantes portátiles.

Este puente cumple la función de distribuir nuestras órdenes hasta un máximo de 50 accesorios de la compañía. Permite además contar con todas las funciones del HomeKit, como la creación de escenas y el control remoto, incluso hablándole a Siri o a Google Assistant.

Cuando se abre la aplicación, un menú permite visualizar cada lamparita y regular la intensidad de la luz, controlar el encendido y apagado de manera remota y jugar con los más de 16 millones de colores, que se pueden ir adaptando según la ocasión, el espacio o, incluso, un cierto momento musical.

¿Qué podemos hacer con HUE Philips? Entre otras funciones permite, por ejemplo, programar horarios de encendido automático para tener una rutina diaria, sin necesidad que día a día nos acordemos de encender o apagar las luces. Además, pueden manipularse remotamente las luces del hogar o la oficina y crear y guardar escenas favoritas para cada habitación o para cada momento.

Otra función interesante es la de geolocalización, que hace posible detectar la posición del usuario, apagando las luces cuando el dueño de casa se va o volviéndolas a encender cuando el programa detecta que está llegando a su hogar.

A través de la función Ifttt (If This Then That, una conocida y popular app móvil) se pueden automatizar procesos, como modificar la luz en determinadas situaciones relacionadas con el clima, con el correo electrónico y las redes sociales del usuario, provocando que las luces, por ejemplo, parpadeen o cambien de color cuando llega un mensaje importante o una notificación de Instagram, o que se vuelvan más brillantes cuando llueve.

Las luces que bailan

Y más futurista aún es ver las luces bailando al ritmo de la música; creando un clima de tensión mientras se ve una película de terror, o de aventura mientras se juega a Fortnite, por citar algunas.

Estas lámparas pueden sincronizarse con otros equipos creando una experiencia inmersiva. Para manejar el sistema a través de una computadora es necesario bajarse la aplicación Hue Sync, que tiene versiones para MacOS y Windows.

Al utilizarlo, el usuario tiene que seleccionar el modo de video, audio o juegos, desde el panel de control de la aplicación. Desde allí podrá ajustar el nivel de brillo y la velocidad de las luces. De esta manera, cuando se escucha música se podrán elegir, por ejemplo, colores más brillantes para la música disco y más suaves para las canciones lentas o románticas.

También puede cubrirse el living de color azul si se ve una película en la que el mar es el protagonista.

Por otro lado, este kit es compatible con Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, y los asistentes virtuales más populares.

Así es, pues, el kit básico. En el exterior, Signify comercializa otros productos dentro del abanico de la familia Philips HUE, como luces inalámbricas portátiles, faroles para exterior, tiras de luces LED, veladores, interruptores inteligentes y sensores. Aunque no hay fecha exacta sobre el desembarco de esos productos a nivel local, en Signify adelantaron que este año van a traer alguno de ellos.

¿Cuánto cuesta? El precio del kit inicial -que incluye tres lámparas HUE White Generación 5, un puente, el cable de red y el cable de alimentación- es de $8479, en la tienda oficial de Signify en Mercado Libre.