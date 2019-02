Las mejores frases de canciones de amor

Fuente: LA NACION - Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

"Todo lo que necesitas es amor", cantaban los Beatles haciéndose eco del combustible que mueve al mundo. El tema más recurrente en cualquier tipo de arte (teatro, cine, literatura) es, por supuesto, la obsesión de los músicos desde tiempos inmemoriales. Y si bien en ese terreno los cantantes melódicos han escrito la mayor cantidad de versos, las cuestiones del corazón se filtran sin importar el estilo.

Amor, desamor y enamoramiento. Todo en esta lista para leer no sólo el 14 de febrero.

Café Tacvba - "Eres"

Frase: "Eres, lo que más quiero en este mundo eso eres / Mi pensamiento más profundo también eres / tan solo dime lo que es que aquí me tienes"

Abel Pintos - "La llave"

Frase: "Vas a verme llegar / Y vas a oír mi canción / Vas a entrar sin pedirme la llave / La distancia y el tiempo no saben / La falta que le haces a mi corazón"

Axel - "Te voy a amar"

Frase: "Es poco decir, que eres mi luz mi cielo mi otra mitad / Es poco decir, que daría la vida por tu amor y aun más / Ya no me alcanzan las palabras no / Para explicarte lo que siento yo"

Ricardo Arjona - "Déjame decirte que te amo"

Frase: "Déjame decir que te amo / Es mi corazón quien te habla / No estoy inventando un cuento / Ni te ofrezco todo el firmamento / Solo quiero que sepas que te amo"

Luis Miguel - "Entrégate"

Frase: "Déjame robar el gran secreto de tu piel / Déjate llevar por tus instintos de mujer / Entrégate / Aún no te siento / Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor"

Alejandro Sanz - "Corazón partío"

Frase: "¿Quién me tapará esta noche si hace frío? / ¿Quién me va a curar el corazón partío? / ¿Quién llenará de primaveras este enero / y bajará la luna para que juguemos?"

Shakira - "Inevitable"

Frase: "El cielo está cansado ya de ver / La lluvia caer / Y cada día que pasa es uno más / Parecido a ayer / No encuentro forma a alguna de / Olvidarte porque / Seguir amándote es inevitable"

Enrique Iglesias - "Lluvia cae"

Frase: "Lluvia cae lentamente sobre mi / Que más da, si contigo estoy feliz / Ay, ay, ay, ay, ay / Me estoy enamorando"

Sin Bandera - "Entra en mi vida"

Frase: "Entra en mi vida / Te abro la puerta / Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas / Entra en mi vida / Yo te lo ruego / Te comencé por extrañar / Pero empecé a necesitarte luego"

Ricardo Montaner - "Tan enamorados"

Frase: "Amor mío, lo nuestro es como es / Es todo una aventura, no le hace falta nada / Y estoy aquí, tan enamorado de ti / Que la noche dura un poco mas"