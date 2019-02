Bailarines del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata integran el versátil elenco Crédito: Carlos Villamayor

Constanza Bertolini 15 de febrero de 2019

Suena la campana de largada para la temporada de galas 2019 del Buenos Aires Ballet (BAB), la compañía que creó y dirige el bailarín Federico Fernández. Es el tercer año que este grupo, mayormente formado por artistas del Teatro Colón , hace pie en una sala de Buenos Aires -también se presentan en el interior del país- para revisar una serie de pas de deux del repertorio clásico (no tan obvios) y, cada vez con más posibilidad, abrirle una puerta de entrada a nuevas creaciones en otros estilos.

Es, justamente, el caso de la función de mañana, que BAB mostrará sobre el escenario del ND tres piezas breves en calidad de estreno que, de alguna manera, renuevan y diversifican su fuerte: el ballet.

Dos de ellas vienen con la firma de la coreógrafa Anabella Tuliano, directora del grupo de danza contemporánea independiente Cadabra que, como coreógrafa, tiene un lenguaje definido que desafía de algún modo las leyes físicas, y fueron creadas exclusivamente para la ocasión. Un solo, La pregunta -que interpretará Lorena Sabena- y Conversaciones, dúo que desde hace unos meses viene trabajando con Emilia Peredo y David Gómez.

Nuevamente izando la bandera del jazz, Emanuel Abruzzo estrenará Ba-Badabup-Ba, que de solo nombrarlo ya hace mover la patita. Con Julieta Zabalza -pareja de baile de aquel Through the night, sobre música de Ray Charles, que lleva recorrido el circuito de galas- insisten ahora en un dúo de género puro para bailar hasta quedarse sin aliento.

Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, dirige este ciclo de galas que comienza el sábado su tercera temporada Crédito: Carlos Villamayor

"Mi idea es mostrar los grandes clásicos, pero siempre agregando algunos pas de deux más desconocidos, como puede ser Guillermo Tell. El año pasado lo hicimos, como también El espectro de la Rosa o Alto de caballería, que habitualmente no se ven y me parece interesante para mostrar al público del ballet y a los que vienen por primera vez -razona Fernández-. Y con el agregado siempre de un estreno o coreografía especial para la compañía".

Entre otros pas de deux, este elenco versátil de jóvenes talentos, nacido originalmente para paliar la escasez de funciones que tienen los organismos estatales, interpretará mañana Guillermo Tell, La Bella Durmiente, La esclava y el mercader, Giselle, Aguas primaverales y El talismán.

Para agendar

Buenos Aires Ballet. Sábado 16 de febrero, a las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entradas desde $ 400.