San Valentín: el tierno mensaje de Carlitos Balá para su esposa, Martha

El actor y humorista recurrió a las redes sociales para saludar a Martha Venturiello, su esposa desde hace 56 años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 17:44

En el Día de San Valentín, las redes sociales se llenan de fotos y saludos de enamorados que quieren expresarle su felicidad al mundo. Y, entre tantos mensajes, hay uno que despertó una especial ternura: el que el actor Carlitos Balá , de 93 años, le dedicó a su esposa, Martha Venturiello.

"Ojalá todos puedan festejar la magia del amor. ¡Feliz días de los enamorados, queridos balacitos!", escribió el humorista en su página oficial de Facebook, junto a una imagen en la que se lo puede ver acompañado de su mujer, sonrientes y tomados de las manos.

El mensaje de Carlitos Balá para su esposa Crédito: Captura de pantalla

"Nos conocimos en un casamiento hace sesenta años y nunca más nos separamos. Recuerdo que había como quinientos invitados y apenas la vi le dije a mi amigo: 'Mirá qué linda chica'. La saqué a bailar y después me ofrecí a acompañarla a su casa. Vivía en Boedo. 'Yo te llevo', le dije, y así fue: ¡la llevé en colectivo!", le contó hace algún tiempo a la revista ¡HOLA! Argentina. "Eran las cuatro de la mañana y para sacarle una sonrisa me puse a vender una lapicera en el colectivo. Después me animé a hacerle un chiste y a pesar de la hora, ella se rió. Ahí supe que era mía. Por eso siempre digo que gracias al humor, conquisté a la mujer de mi vida".

Balá y Venturiello contrajeron matrimonio en 1962, y desde entonces se volvieron inseparables. "Nos conocemos de memoria. Así como es de exigente, Martha también me da todos los gustos", aseguró en la misma entrevista.