Cómo hacer para conseguir filtros en Instagram que nadie tiene

Así se ve uno de los nuevos efectos de Instagram que están creando distintos diseñadores.

14 de febrero de 2019 • 17:25

Perritos, corazones, arco iris: todos los usuarios tienen la posibilidad de utilizar los mismos filtros de Instagram. Pero, gracias a un programa para desarrolladores que inició Facebook, hay una manera de usar nuevos efectos que nadie tiene.

Facebook, la empresa dueña de Instagram, abrió un programa para que distintos diseñadores y desarrolladores puedan experimentar y probar filtros nuevos utilizando realidad aumentada. Personas de todo el mundo se sumaron y en Instagram ya están mostrando sus creaciones.

Cómo sumar los nuevos filtros

Para usar los filtros hay que tocar sobre el nombre del filtro en una historia que lo esté usando o abrir un link que permite sumar el efecto a la galería de filtros de la app.

Quiénes son los principales diseñadores que están armando filtros nuevos en Instagram:

@tokyyto

Es argentino, tiene 22 años y es una de las principales figuras de los nuevos filtros. Sus principales creaciones son Woop, TK2, Ysh, Thx, y !!. En la mayoría juega mucho con los gradientes, las luces y los dibujos.

Conocé su cuenta acá y entrá a sus historias para sumar los filtros.

@mate_steinforth

Tiene una estética futurística en sus filtros y su principal creación es "Daft Empire", un filtro para usar de a dos que superpone en las caras de los usuarios las máscaras de Darth Vader y Boba Fett de Star Wars con un guiño a Daft Punk.

Conocé su cuenta acá y entrá a sus historias para sumar los filtros.

@wrld.space

Sus filtros tiene algo en común: LA COMIDA. Sus hits son la corona de donuts, de pizza y de panchos.

Conocé su cuenta acá y entrá a sus historias para sumar los filtros.

@johwska

Joahnna Jaskowska es una artista francesa que también experimenta con filtros de realidad aumentada en Instagram. "Me inspiran muchas películas futuristas como Blade Runner o Ghost in the Shell", contó a Vogue.

Conocé su cuenta acá y entrá a sus historias para sumar los filtros.

@liannetokey

Lianne Tokey es una artista digital y lleva más de 10 nuevos filtros en Instagram. Tiene desde efectos de estrellas y corazones en la cara a máscaras de ojos.

Conocé su cuenta acá y sumálos haciendo click acá