Perfumes de verano

Ocho sugerencias para regalar y regalarse

Fragancias nuevas y ciento por ciento románticas, tanto para ellas como para ellos. Variedad de florales, cítricos, frescos y amaderados.

Sensual. Classique Cabaret de Jean Paul Gaultier, destellos de ámbar y vainilla ($4120 por 80 ml)

Frutal. World de Kenzo, un toque de pera con flor de almendro ($3250 por 75 ml)

Alegre. Live Irresistible Blossom Crush de Givenchy, bouquet de flores con un toque de madera ($3350 por 50 ml)

Elegante. Alvear homme, con notas de lavanda, muguet y violetas ($690 por 100 ml)

Fresco. Life Colour de Avon para él, con notas de limón y jengibre ($1990 por 75 ml)

Estridente. We Rock for him de Shakira, con pomelo, pino y pachuli ($890 por 80 ml)

Vibrante. Joy de Dior. Cítricos mezclados con maderas suaves ($3895 por 50 ml)

Exótico. Kaiak Aero de Natura, con ruibarbo y cardamomo ($854 por

100 ml)