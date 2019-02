Boca River Final Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La dilatada final de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate, que tuvo derivaciones descabelladas, no solo provocó caos en la ciudad de Buenos Aires, renuncias de funcionarios, horas de debate televisivo y chats de grupos de WhatsApp enfervorizados las veinticuatro horas del día, sino también el primer best seller de 2019. La final de nuestras vidas (Planeta), del escritor y periodista especializado en deportes Andrés Burgo (Buenos Aires, 1974), vendió en apenas diez días más de diez mil ejemplares. "Lo escribí en un mes y medio y es la crónica de los cuarenta días de la final", cuenta el autor a LA NACION.

La trastienda de este exitoso instant book (es decir, un libro escrito y publicado en tiempo récord) involucra a editores y autores fanáticos del fútbol. Martín Sivak (hincha de Independiente) y Rodolfo González Arzac (de Estudiantes de La Plata), del Grupo Planeta, convocaron a Burgo y a Juan José Becerra con la intención de pedirles que escribieran una "crónica urgente", al decir de Martín Caparrós, sobre la gran final de la Libertadores . Burgo se ocuparía de contar la prehistoria y la historia del clásico desde el punto de vista del hincha de River y Becerra tomaría la voz del boquense. El libro del "ganador" se publicaría en febrero de 2019. Y ganó Burgo, es decir, River.

Andres Burgo

"Tengo ganas de ir a buscarlo a Guillermo Barros Schelotto a Los Ángeles", bromeó Becerra al enterarse de que La final de nuestras vidas encabezaba el ranking de los libros más vendidos a solo diez días del lanzamiento. Por ahora no está previsto que el lado B de la final, escrito por el autor de Fenómenos argentinos, se publique.

Cronista en las buenas y en las malas

Burgo viajó a Madrid para ver la final. "No sé si hubiera ido si no hubiera aceptado la propuesta de escribir el libro -dice-. Pero como ya había escrito sobre el descenso de River, no podía negarme a escribir sobre una victoria tan importante para el club". El autor de Ser de River en las buenas y en las malas, publicado en 2011 por Sudamericana, tuvo su revancha.

El periodista cuenta que pudo escribir el libro en poco más de un mes gracias al entrenamiento que había adquirido con Leila Guerriero, directora de la colección Mirada Crónica, de Tusquets, para la que escribió El partido, Argentina-Inglaterra 1986, clásico entre los dos seleccionados (aunque se haya jugado en los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 1986). Actualmente, Burgo escribe un libro de tono más íntimo aunque también vinculado con el fútbol. Se trata de la historia de tres generaciones de hinchas de River que encarnan su padre, él y su hijo.

Consultado acerca del estado del periodismo deportivo en el país, señala que los contenidos televisivos se enfocan sobre todo en el show y la polémica. "Lo que aprendí a hacer se está terminando en la profesión y el libro es un refugio", agrega.

El autor del primer best seller de 2019 publicó además otros dos libros en coautoría: Diego dijo, con Marcelo Gantman, y El último Maradona, con Alejandro Wall. Trabaja en TyC Sports, colabora en El País, forma parte de Era por abajo en Radio Ciudad y escribe en La Gaceta de Tucumán. En su biografía, deja constancia que en 1991 se probó como arquero para las inferiores de River (y fue rechazado).

Para Ignacio Iraola, director editorial Cono Sur del Grupo Planeta e hincha de Boca, la apuesta que hicieron fue una especie de juego de cierto riesgo en un año de ajuste en las empresas que publican libros en la Argentina . "River se clasificó para la Libertadores el martes 30 y Boca, el 31, con lo cual el jueves 1 de noviembre, gracias a una idea de Sivak y González Arzac definimos que había que hacer un libro con la primera final de la Copa Libertadores entre dos equipos argentinos, nada menos que Boca y River", dice. Llamaron a un periodista totalmente identificado con Boca y a otro totalmente identificado con los "millonarios". De ese modo, el sentimiento de los hinchas estaría garantizado en las páginas. A Becerra y a Burgo se les pagó un adelanto por la escritura de un libro y solo el ganador obtuvo un segundo pago.

La primera edición de La final de nuestras vidas fue modesta: se publicaron tres mil ejemplares. A los dos días, hubo que imprimir otros cuatro mil y, luego, debido a la demanda de las provincias y países de América Latina, otra nueva tanda de cinco mil.

El libro está primero en los rankings de las cadenas de librerías locales y en Amazon es el libro deportivo en español más vendido y el quinto de fútbol en cualquier idioma. "La verdad, me cuesta creerlo. Fue un libro hecho a ciegas", revela el autor del primer golazo de la nueva temporada que ya se juega en librerías argentinas.