El periodista sorprendió a sus radioescuchas al referirse a la mediática pelea Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 20:07

El periodista Ernesto Tenenbaum sorprendió a los radioescuchas de Y ahora quién podrá ayudarnos? al tomar partido en un mediático conflicto que poco tiene que ver con la política, la economía o la problemática social del país: el enojo de Nicole Neumann por el reemplazo que Jimena Barón lleva adelante en el programa Cortá por Lozano.

Fue la columnista de su ciclo radial, Tamara Pettinato -que es también panelista de magazine de Telefe- quien dio cuenta de lo que el arribo de Barón había generado: al parecer, enojada con la decisión de la productora Kuarzo de convocar a la intérprete de "La tonta" para tomar el lugar de Verónica Lozano durante esta semana, Neumann habría decidido dar un portazo.

"Jimena Barón debutó como conductora reemplazando a Verónica Lozano en sus vacaciones. El programa midió excelente, igual que con Vero", señaló Pettinato. "Los panelistas no íbamos a dar la explicación por Nicole. Nos preguntábamos si le decíamos o no la verdad, pero yo no la iba a decir. Hay una verdad que todos sabemos", siguió, dando a entender que la modelo no había decidido tomarse una licencia por cuestiones laborales, tal como se señala desde su entorno, sino que realmente se había molestado con la producción.

"¡Esa verdad es que Nicole no se la banca a Jimena, o no se banca la situación, con un novio en el medio!", disparó Tenenbaum, que dio muestras de estar muy al tanto del conflicto. Y es que el actual novio de Neumann, Matías Tasín, mantuvo un fugaz romance en el pasado con Barón, y ese detalle habría terminado de eyectar a la modelo hacia la puerta de salida.

"Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada", opinó luego el periodista. Pettinato, entonces, decidió salir en defensa de Neumann y recalcó que la modelo se "comportaba como una más" y que "no marcaba diferencias".

"Se sentaba con ustedes pero como par, no como subordinada. Estaba sentada ahí y las miraba con cierto desprecio. Nicole sentía que era la segunda de Verónica Lozano, que era el reemplazo natural, y apareció la chiquita de Gasoleros que se hizo de abajo, que está a favor del aborto. Un montón de cosas", respondió Tenenbaum.

Así fue el debut de Jimena Barón como conductora de Cortá por Lozano - Fuente: YouTube 03:09

Video

Durante la emisión del lunes, Barón se mostró muy irónica al preguntarle a los panelistas del programa por la ausencia de Nicole. "Me está faltando alguien en el panel, una rubia. Hasta el viernes vino y hoy lunes noto una ausencia importante", preguntó la conductora suplente, con sorna. "¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann?".

El resto de los panelistas se prendió al juego de la incógnita y comenzó a dar vueltas sin responder. "A mi me llegaron rumores de que no habría muy buena onda ni mucha gracia con mi remplazo, lo cuál sería muy extraño porque en este mismo estudio yo le hice enganche con mi ex y le está yendo muy bien. ¿Cuál es la versión formal?", quiso saber Barón. Desde el panel atinaron a responder que la ausencia no sería por problemas con su presencia en el programa, sino por un compromiso laboral a nivel internacional.