Sixties Song y Pablo Falero ganaron la Copa de Oro, para luego ceder por la cabeza en el Carlos Pellegrini; el caballo buscará repetir la hazaña Crédito: Gentileza Hip. San Isidro

Carlos Delfino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 14 de febrero de 2019 • 20:31

A cuatro días del cierre de nominaciones para el XXXV Gran Premio Latinoamericano (G1-2000 metros), la Copa Libertadores del turf sumó un tercer representante argentino. Se trata de Pure Nelson, que viene de llegar segundo en el GP Miguel A. Martínez de Hoz (G1) de San Isidro y se suma a su vencedor, Nicholas, y a Sixties Song, que volverá a Chile dos años después de haberse adjudicado la carrera itinerante cuando se corrió en Valparaíso. Esta vez, el 10 de marzo, en el Club Hípico de Santiago, se correrá sobre césped y a la mano inversa de como se corre en el resto de los hipódromos de Sudamérica. No obstante, para Sixties Song no será una novedad, ya que compitió de esa manera en 2017 en Inglaterra.

El último triunfo de Sixties Song

Nicholas y Pure Nelson, 1-2 en el M. de Hoz

El lunes próximo quedará definido el total de caballos participantes, que hasta ahora son 16. El cupo restante está en licitación hasta las 12 de ese día: a modo excepcional, la Organización Sudamericana de Fomento del SPC (OSAF) abrió una inscripción con un costo de 25.000 dólares para los interesados en sumar a su ejemplar. Hasta aquí, en la prueba que reparte premios por 500.000 de la moneda norteamericana habrá representación de la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Nicholas dejó atrás a Pure Nelson en el GP Martínez de Hoz (G1); los dos irán a Santiago Crédito: Prensa HSI

Además de esos tres argentinos, los nominados confirmados son los brasileños Fillmore y Hassenah; los locales Cariblanco, Nuevo Maestro, Penn Rose, Ya Primo, Nombar, Brown Storm y Win Here -los tres últimos como extraclasificados-; el brasileño Fitzgerald, en representación de la hípica uruguaya, y un trío que llegará desde Perú: el norteamericano More Than Words, la peruana Juliana y el argentino Dixie Wave.

Fitzgerald pasó 1600m, de floreo

La posibilidad de incluir a un representante de los Estados Unidos no se concretó, ya que los propietarios de los tres primeros en la carrera clasificatoria disputada en Gulfstream Park descartaron la invitación para viajar desde Miami. Fue la primera vez que se planteó esa posibilidad de un invitado externo a la organización, en virtud de un acuerdo de la OSAF con el Grupo Strocharch, que gerencia el hipódromo ubicado al norte de Miami, y la empresa LARC.

Fillmore clasificó en Gávea, con Ricardinho

Otro convenio, entre OSAF, LARC y Ascot, permite que el vencedor del Latinoamericano vuelva a tener la chance de viajar a Inglaterra, para competir en alguna de las carreras de Grupo 1 o el Hardwicke (G2), que se harán entre el 18 y el 22 de junio, durante el festival de Royal Ascot. Como incentivo extra habrá una subvención de 20.000 libras esterlinas (unos 25.500 dólares) para los gastos de viaje, otorgados por el escenario británico.

Ya Primo viene de ganar el Derby (G1) de Valparaíso

También con el auspicio de Longines habrá una segunda carrera internacional ese día, para yeguas adultas: el Clásico Cup Carlos Campino (G2-1800 metros), igualmente sobre césped, con recompensas por 73.270 dólares.