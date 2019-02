Lo bueno si breve...

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019

Nobel

18: El número de la silla

Tras los escándalos en torno al Nobel de Literatura que no se entregó el año pasado, la Academia Sueca incorporó a la poeta Tua Forsström en el lugar de Katarina Frostenson, quien llegó a un acuerdo económico para su retiro, acusada de revelar el ganador del premio antes del fallo. Su sucesora ocupará el puesto número 18 de esa institución.

Cortázar y Deleuze, juntos en un taller

La obra de Julio Cortázar y el pensamiento de Gilles Deleuze serán el eje de un taller de filosofía y literatura que se dictará en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba), dirigido por Sofía Mónaco y Tomás Lamastra, del grupo Filosofía del Pórtico, los jueves de marzo, a las 19, en Av. San Juan 328.

Arte

El período argentino del húngaro Lajos Szalay, en el Sívori

Más de 70 obras del artista más importante de Hungría en el siglo XX, que influyó en la obra de grandes creadores locales, se exhiben en el museo porteño vecino al Rosedal.

Se escuchó

De la escritora uruguaya Carmen Posadas, que presenta La maestra de títeres (Espasa)

"Me he ahorrado muchísimo en psicoanálisis gracias a la escritura, porque es una forma de catarsis muy terapéutica: si me cae mal una persona, la pongo en una novela, la mato y me quedo contenta, me libero"