Alfaro junto al secretario general Christian Gribaudo, durante la inauguración del nuevo sector de Cultura de Boca Crédito: Prensa Boca Juniors

"A los que preguntan ahora, mañana no les contesto eh". Entre risas, un distendido Gustavo Alfaro se sumó a la inauguración del nuevo espacio que Boca le dedica a su Departamento de Cultura.

En una breve charla con los medios (a los que otra vez recibirá este mediodía en la habitual conferencia de prensa), el DT xeneize adelantó que el domingo frente a Lanús , desde las 19.30 en la Bombonera, estarán "casi los mismos" que empataron en Córdoba ante el Belgrano, y que todavía no definió si el paraguayo Junior Alonso puede jugar. "La esposa de Junior está por tener familia en Asunción y el jugador podría viajar en estas horas", indicó Alfaro. En ese caso, jugaría Emmanuel Mas como lateral izquierdo.

Así las cosas, Boca formará con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Ivan Marcone, Jorman Campuzzano y Cristian Pavón; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

El entrenador aseguró que es posible que en algún momento jueguen juntos Carlos Tevez y Mauro Zárate , y que no necesariamente la ecuación sea uno u otro. "Sobre el final de la práctica jugaron juntos. Y pueden ser una variante ante Atlético Tucumán". También comentó que Cristian Pavón se retiró de la práctica de ayer con una sobrecarga muscular, mientras que destacó las ganas de jugar que tiene Nahitan Nández: "Hizo un trabajo a la par de sus compañeros por primera vez en mucho tiempo, aunque es casi imposible que pueda estar el domingo.

Consultado sobre el atacante colombiano Sebastián Villa, el DT fue contundente: "No tengo nada que hablar con Villa y se lo dejé en claro al jugador delante de sus compañeros. Cuando no tengo interés en un jugador, se lo digo personalmente. Villa es un jugador más de los que integran el plantel de Boca, y le pedí que no le haga caso a las versiones que corrieron (sobre su alejamiento del club), porque esas comunicaciones las hago con el libro de pases abierto. Y ahora está cerrado", sostuvo Alfaro.

Alfaro participó de la inauguración de las nuevas oficinas del Centro Cultural Pedro Orgambide, ubicado en el primer piso de Brandsen 805, vecino a la zona de la confitería de La Bombonera.

El DT xeneize acompañó en el corte de cintas al secretario general del club, Christian Gribaudo ; al vicepresidente tercero Darío Richarte y al dirigente Pedro Orgambide. A pesar de que estaba anunciada su presencia, no concurrió el presidente Daniel Angelici.