Renovado reclamo al Gobierno contra la vuelta de las retenciones al trigo

CÓRDOBA.- El eje principal de la reunión de la Mesa Nacional del Trigo realizada en Leones ( Córdoba ) fue el efecto "distorsivo" del regreso de las retenciones y la "desilusión" que provoca la medida en todos los eslabones de la cadena triguera. El otro tema principal fue el trigo transgénico y la necesidad de contar con infraestructura de diferenciación antes de aprobarlo. Del encuentro participó el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere .

Alejandro Ferrero, director de la Sociedad Rural Argentina por Córdoba e integrante de la Mesa, explicó sobre el tema de las retenciones: "Ningún eslabón de la cadena entiende su reimposición; son retrogradas. En 2016, cuando fue la primera Mesa, el mensaje del Presidente era que consideraba al campo la herramienta fundamental para erradicar la pobreza y hacer federalismo. El campo respondió con creces, en el primer año con una siembra récord, en el segundo con cosecha récord. Ahora hay una desilusión generalizada".

En el documento de la Mesa se plantea que la Argentina tiene potencial para crecer en la inversión y en la producción de trigo para lo que se necesita, "a través del diálogo y del consenso, que se establezca un marco de políticas de Estado modernas y eficientes que promuevan la competencia y la transparencia".

Antes los reclamos por las retenciones, Etchevehere insistió en que la medida era necesaria pese a que tanto Mauricio Macri como él saben de lo nociva que es y que se requería -para continuar con el plan de "normalización" de la economía- ese aporte de la producción hasta el 2020.

"La capacidad de pago del sector productivo está colapsada; no da para más. Sin aparato productivo es todo más de lo mismo. Dentro de un año la plata no alcanzará y habrá más impuestos, más retenciones. Y el federalismo y el desarrollo no se alcanzan. Estamos muy preocupados", enfatizó Ferrero.

Hay malestar por las retenciones

También se abordó la necesidad de construir infraestructura para segregar las diferentes calidades de trigo. Desde la cadena indicaron que se requiere de puntos de almacenaje y de silos para el almacenamiento y que el Estado debería financiar su ejecución porque "con las actuales tasas si no es imposible".

En la reunión se abordó la controversia por la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, que contiene el gen HB4 resistente a la sequía y a los suelos salino, un desarrollo de Bioceres. "Estamos todos de acuerdo en que se haga, más todavía porque es tecnología argentina pero hay que hacer estas obras para poder separarlo y diferenciarlo", apuntó Ferrero.

La advertencia es que, sin contar con ese esquema, es "irresponsable que se habilite" el transgénico, ya que "corren riesgo los mercados internacionales; hay que estar preparados. No estamos en contra, pedimos hacerlo bien".