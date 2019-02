Quintero y Gallardo, un amor que nació cuando eran rivales

"Juanfer, ¿al cinco se la das? ¡Ey! ¡vos hacete cargo! ¡hacete cargo!". Con esa expresión, Marcelo Gallardo le hablaba a Quintero el día en que River jugaba la primera semifinal de la Copa Libertadores 2018 ante Gremio y no encontraba los caminos. El colombiano retrocedía más de la cuenta, entraba en contacto con la pelota en el campo millonario, donde no podía ser determinante.

River perdió aquel partido con Gremio en el Monumental (1-0), pero nació un nuevo Quintero. Gallardo pretendía mayor participación en el juego. Más compromiso. Es cierto que con Gonzalo Martínez la presencia del colombiano se hacía más esporádica. Pero la espera rindió sus frutos. Hoy es la pieza clave que tiene el millonario y así lo siente el técnico.

"Está jugando un fenómeno... se viene haciendo cargo del equipo y eso a mí me encanta. Porque es lo que yo quería de él. Cuando juega, juega a otra cosa. Y todos se contagian. Estamos en presencia de un gran jugador, que nos da esos tintes de alto vuelo que entusiasman", dijo luego del empate de ayer el entrenador millonario sobre Quintero.

Vaya si Gallardo confiaba en Quintero. "Es como un papá para mí", dijo el colombiano sobre el entrenador. El Muñeco quedó deslumbrado cuando River enfrentó a Independiente de Medellín en la Copa Libertadores 2017. Se cruzaron en la fase de grupos y el colombiano brilló en ambos partidos. Es más, le marcó de penal al millonario en Colombia. El Muñeco no dudó y lo fue a buscar.

Tras la salida del Pity le dio la número 10 y el colombiano no defraudó. En lo que va del 2018 marcó cuatro de los 10 goles que tiene con la camiseta millonaria. Cinco contando aquel que le hizo al xeneize en Madrid, luego del episodio ante Gremio por Copa Libertadores. Tres de ellos mostrando su extraordinaria zurda: el histórico en el Santiago Bernabéu, el de tiro libre a Racing y el que le hizo a Central en Rosario. Ante Vélez marcó de penal y contra Unión, un zapatazo con fortuna que se desvió en Bottinelli cuando iba al arco.

Quintero vio desde el banco la Supercopa que River le ganó a Boca en Mendoza, en marzo del año pasado. Le tocó jugar casi toda la Libertadores como suplente. Y en la Superliga, como todo el equipo millonario en el 2018, alternó más malas que buenas. Pero aquella noche ante Gremio las cosas cambiaron. El pedido de Gallardo fue enérgico: quería en él más compromiso. Mayor participación. Y de a poco se lo fue dando.

Fue titular ante el conjunto brasileño en el partido de ida y vuelta. Salió en Brasil para que Scocco entre a cambiar el partido, con ese tiro que terminó en el penal que convirtió Martínez. Ingresó por el Pity en la Boca en la final de ida, pero lo suyo comenzó en Madrid. El zurdazo de Quintero cambió la historia: el segundo gol millonario, la primera vez que el equipo de Gallardo estuvo arriba en la serie. Todo en el segundo tiempo suplementario.

Quintero y el gol a Boca, que le permitió entrar en la historia grande de River

"A veces me enoja que todo ese potencial no lo pueda explotar... No lo había podido hacer en la cancha de Boca porque le faltó asumir eso que él tiene, sentir que es un jugador totalmente desequilibrante . Pero el del domingo era un partido para consagrarse y él lo sintió así", djio Gallardo luego del histórico gol de Quintero en Madrid.

40 partidos jugó Quintero con la camiseta de River, 20 ingresando como suplente. Lleva 10 goles con la camiseta millonaria, cuatro de ellos en este 2019.

Saltó desde el banco ante Al Ain en el Mundial de Clubes, pero no pudo cambiar la suerte. Acertó su penal en aquella definición que el millonario perdió. Volvió a ser suplente ante Kashima Antlers y lo mejor estaba por venir. Gonzalo Martínez jugó aquel día su último partido en el club millonario y la número 10 cambió de dueño.

En lo que va del 2018 Quintero jugó seis de los siete partidos que disputó River. Se ausentó ante Godoy Cruz y fue suplente ante Vélez, donde entró y marcó. Hizo cuatro goles (el de Liniers, Unión, Racing y Central). Pero más importante, es quien marca los tiempos y el ritmo en River. Gallardo le pidió y Quintero respondió. Los hinchas también: pocos son tan amados en el Monumental como el nalgón.