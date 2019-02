Fuente: Reuters - Crédito: Amanda Perobelli

Tras el golpe que Racing recibió en el estadio Monumental, ante River, se vivieron cuatro días agitados en Avellaneda, tal vez los más convulsos para Eduardo Coudet desde que se hizo cargo del equipo. Por eso, tras el empate por Copa Sudamericana ante Corinthians, en San Pablo, el entrenador se sentó frente a los micrófonos de la amplia sala de conferencia de prensa con sensaciones encontradas: masticando bronca por haber dejado escapar el triunfo en los últimos minutos pero, sobre todo, satisfecho por la muestra de carácter que dio su equipo, avisando que está más vivo que nunca. Sin guión pero con una idea, el Chacho ya tenía una posición sobre la situación de Ricardo Centurión. Sabía que la pregunta llegaría.

Contra lo que muchos creyeron, sobre todo puertas adentro de la dirigencia de Racing, la postura del técnico no cambió ni mucho menos. "Que quede bien claro, conmigo no juega más", les había dicho el entrenador al presidente Víctor Blanco y al manager Diego Milito, entre otros, poco después del escandaloso empujón que recibió por parte del volante de 26 años en pleno Monumental.

La casi perfecta actuación de Racing en el juego de ida ante Corinthians, en medio de varias dudas, fue el disparador perfecto para que el técnico enviase un mensaje contundente, reafirmando su decisión de cara a las etapas definitivas que sus dirigidos enfrentarán a partir del lunes, con el duelo ante Godoy Cruz. Esta vez, les apuntó a los hinchas. "Nadie ni nada está por encima de Racing. Hay que tenerle respeto al escudo, a los colores de esta camiseta y a su historia", dijo conmovido Coudet en la fresca noche de San Pablo.

A pesar de enfatizar más de una vez que solamente habla de situaciones grupales y no puntualiza en uno u otro jugador, el DT fue muy claro. "A mí me contrató Racing para ser la cabeza visible desde lo futbolístico, e intento tomar las mejores decisiones. Hay un montón de pautas en las cuales trabajo que creo que merecen respeto para hacer las cosas de la mejor manera. Y nada ni nadie está por encima de los colores", repitió el Chacho.

En su defensa, y sin mencionar al técnico, Centurión, que por estos días se entrena con la reserva en el predio Tita Mattiussi, se descargó con algunos posts en las redes sociales. Uno de ellos, fue emblemático. En la foto, el mediocampista aparece con una corona, sosteniendo el trofeo de campeón con Racing, obtenido en 2014. En los comentarios de la publicación, algunos hinchas lo respaldan, otros lo atacan.

Esa división de aguas no entra en la cabeza de Coudet, quien lejos de las redes sociales decidió ser tajante, levantando un pedido. "Lo único que le digo a la gente de Racing es que la necesitamos más que nunca, necesitamos que estén como lo hicieron hasta ahora, se viene una etapa definitoria", sostuvo el técnico. Y luego, a pesar de que minutos antes había dicho que no hablaría de "jugadores en particular", elogió a Neri Cardozo, llamando nuevamente a la hinchada. "Me pone muy contento el partido que hizo Neri, estoy seguro de que va a volver a su nivel, pero necesitamos que la gente lo apoye. Necesitamos que estén al palo con nosotros durante los 90 o 95 minutos, me juego la cabeza que este plantel les va a responder con el corazón", agregó.

Racing y su excursión en el Arena Corinthians que concluyó en empate Fuente: AFP

Está claro, el técnico sabe que necesita de la gente, y también tiene claro lo que no necesita. En esta última lista se encuadra Centurión. La situación del volante no será tomada como prioridad hasta el próximo martes, después del partido contra Godoy Cruz. "El jugador está separado del plantel hasta que el técnico lo decida. Para nosotros, esto hoy no es prioridad, recién el martes analizaremos la situación", explicó Blanco en declaraciones a Fox Sports, antes del partido frente a Corinthians. "Tomamos la medida que debíamos tomar. La parte deportiva depende del entrenador y la secretaría técnica, y la disciplinaria depende de los dirigentes. Hay que esperar, las revoluciones están a mil", agregó el presidente.

Dejar el tiempo pasar, esa era la esperanza de Milito y Blanco. Sin embargo, las horas pasan y a pesar de que Centurión les pedirá perdón a sus compañeros, porque sabe que cometió un error, Coudet está firme en su decisión y ya no contará con el volante. Desde el entorno del jugador entienden que el técnico exageró en marginar al futbolista del plantel, pero al sentir que la última palabra ya fue dada, están atentos a los sondeos desde otros clubes. El primer interesado fue Godoy Cruz, rival de Racing el próximo lunes, aunque algunos equipos de Brasil también levantaron la mano. A pesar de que el paso de Ricky por San Pablo no fue brillante, Inter de Porto Alegre, Flamengo y Athlético Paranaense ya pidieron condiciones por el volante.

Si bien todos los cañones le apuntan el duelo del lunes, en el cual Racing demostrará si la reacción en la Arena Corinthians fue el trampolín hacia el título de la Superliga, el martes también será un día clave para el plantel, los dirigentes, el DT y, sobre todo, para Centurión. A pesar de que las cartas parecen marcadas por Coudet, el volante aún es patrimonio del club y sin dudas no faltarán los pedidos para que el entrenador revea la decisión. Como sea, Racing precisará superarlo. No hay tiempo para lamentos.