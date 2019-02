Luigi Ventura nuncio en París está acusado de agresiones sexuales Fuente: AFP

ROMA.- A menos de una semana de una cumbre sin precedente sobre protección de menores, una noticia-bomba sacudió hoy el Vaticano : el nuncio apostólico en Francia , Luigi Ventura, está siendo investigado por la fiscalía de París por una presunta "agresión sexual".

Así lo reveló el diario Le Monde, que escribió que el embajador del Papa en París -un prelado italiano de 74 años- habría sido acudado de "manosear" a un joven funcionario de la comuna, en el curso de una ceremonia oficial, el 17 de enero pasado.

El vocero interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó que la Santa Sede se enteró a través de la prensa que "ha sido puesta en marcha una investigación de parte de las autoridades francesas contra monseñor Ventura, nuncio apostólicos en París" y que "quedaba a la espera del resultado".

Designado "embajador" del Vaticano en París por Benedicto XVI, papa emérito, en 2009 -un puesto considerado muy importante-, Ventura tiene una larga carrera diplomática sobre sus espaldas: trabajó en la nunciatura de Brasil, Bolivia y Reino Unido y fue nuncio apostólico en Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Chile y Canadá.

Luigi Ventura con Emmanuel Macron en Lourdes durante 2010. Fuente: AFP

Según Le Monde, este prelado habría manoseado más veces a un joven funcionario de la delegación para las relaciones internacionales de la comuna, encargado de recibirlo en la antes mencionada recepción. El Municipio, según Le Monde, denunció los hechos antes la policía el 23 de enero pasado en base al artículo 40 que obliga a las autoridades a informar acerca de cualquier posible delito.

"Hubo un incidente durante una ceremonia de Año Nuevo ante las autoridades diplomáticas y tomamos rápidamente la decisión de señalarlo a la fiscalía", indicó Patrick Klugman, encargado de las relaciones internacionales en la alcaldía de París.

Durante el acto, "un agente municipal sufrió de forma reiterada, en tres ocasiones, tocamientos sexuales, manoseos en las nalgas bastante atrevidos, uno de ellos delante de un testigo", dijo a la AFP un miembro de la alcaldía.

La presunta víctima, un joven de unos treinta años, informó sobre lo ocurrido a sus superiores jerárquicos. El procurador Remi Heitz enseguida abrió una investigación por "agresiones sexuales".

No es la primera vez que un alto diplomático del Vaticano se ve involucrado en un escándalo de este tipo. En junio del año pasado el Vaticano condenó a 5 años de reclusión y 5000 euros de multa a monseñor Carlo Capella, ex diplomático de la Santa Sede que fue hallado culpable de "divulgación, transmisión, oferta y detención" de material de pornografía infantil. Antes había abierto otro proceso por este mismo tipo de delitos contra el ex nuncio en República Dominicana, el prelado polaco Jozef Wesolowski , que murió antes de que pudiera comenzar el juicio.