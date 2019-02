La hija de Jorge escribió un descargo en Instagram luego de que la acusaran de plagio por "Hello Baby" Fuente: Archivo

Morena Rial arrancó su carrera musical esta semana con el lanzamiento de "Hello Baby", una canción dedicada a Francesco, su hijo que nacerá en marzo. A pesar de que hubo quienes celebraron el logro de la joven, también recibió críticas y acusaciones de plagio.

A raíz de esto, Morena compartió en Instagram una imagen en el estudio de grabación acompañada de su pareja, el jugador de fútbol Facundo Ambrosioni. "Gracias a cada uno de los que tiran buena onda y me apoyan y a los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cag... en la felicidad del otro", disparó la mayor de las hermanas Rial. "Sigan bardeando que me hace más y más fuerte", dijo.

"Aprovecho para agradecer al equipo que hay detrás de todo este video. Y por último, gracias mi amor por acompañarme en todo y siempre hacer todo para que esté bien y sea feliz, por apoyarme, darme lo mejor y ayudarme a que este sueño se haga posible. Te amo amor de mi vida", le escribió a Facundo.

Christian Manzanielli, el manager de Morena, se refirió a las acusaciones de plagio de parte de quienes señalaron que "Hello Baby" es similar a la canción cristiana "Aunque mis ojos no te puedan ver". "Son solo dos palabras en las que hay similitud. Ni en la letra ni en la melodía", dijo el representante afirmando que se trata de una coincidencia. Además, adelantó que en dos semanas Morena lanzará una cumbia santafesina.