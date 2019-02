Chris Pratt se defendió de la acusación de pertenecer a una iglesia homófoba

Chris Pratt rechazó la insinuación de pertenecer a una iglesia homofóbica

"La Iglesia de Hillsong da la bienvenida a todas las personas, pero no apoya todos los estilos de vida. En términos claros, no apoyamos un estilo de vida gay y debido a esto, no tenemos dentro de nuestro conocimiento personas gay en posiciones de liderazgo, pagas o no", expresó en 2015 en el sitio oficial de la iglesia su fundador y pastor principal, Brian Houston. Aquel credo nacido en Australia tiene en los Estados Unidos miles de seguidores, entre ellos famosos como Justin Bieber, Hailey Badwin, Selena Gomez y Chris Pratt .

Justamente, el protagonista de Guardianes de la galaxia se vio envuelto en una polémica debido a su pertenencia a esa fe. Su colega Ellen Page , quien además es una conocida activista a favor de los derechos de la comunidad LGTBQ, lo acusó en las redes de pertenecer a una entidad homófoba cuando el actor mencionó en un programa televisivo un ayuno religioso que había realizado.

La actriz enseguida escribió en su cuenta de Twitter: "Si eres un actor famoso y perteneces a una organización que odia a un cierto grupo de personas, no te sorprendas si alguien simplemente se pregunta por qué no abordas el tema. Ser anti LGBTQ está mal, no hay dos lados. El daño que causa es severo. Punto final. Les envió amor para todos".

Entonces, ante la polémica y las voces que salieron a respaldar la postura de Page, el protagonista de Jurassic Park salió a defenderse. En su cuenta de Instagram compartió su descargo: "Recientemente se me sugirió que pertenezco a una iglesia que 'odia a cierto grupo de personas' y es anti-LGBTQ. Nada podría estar más lejos de la verdad. Voy a la iglesia que abre sus puertas a absolutamente todos". De esta manera, Pratt trató de negar lo dicho por Page y dejar en claro que su fe está basada en el amor y la aceptación del otro.

En su posteo agregó: "Mi fe es importante para mí, pero ninguna iglesia me define a mí ni a mi vida, y no soy un portavoz de ninguna iglesia ni de ningún grupo de personas. Mis valores definen quién soy. Necesitamos menos odio en este mundo, no más. Soy un hombre que cree que todo el mundo tiene derecho a amar a quien quiera sin el juicio de su prójimo".

Chris Pratt compartió una defensa sobre la acusación de Ellen Page por homofobia Crédito: Instagram

El actor de 39 años oficializó en octubre su dovorcio de la actriz Anna Faris, madre de su hijo Jack y recientemente comprometió con Katherine Schwarzenegger. En su defensa se refirió al respecto al mencionar que en ese momento de crisis se sintió contenido por su iglesia, que no juzgó su condición de divorciado: "A pesar de lo que dice la Biblia acerca del divorcio, mi iglesia estuvo a mi lado durante todo el proceso, sin juzgarme, amablemente, acompañándome a cada paso en el camino".

"Jesus dijo 'Te doy un nuevo mandamiento, ámense unos a los otros. Esta es mi guía en la vida. Él es un Dios de amor, de aceptación y de perdón. No hay lugar para el odio ni en mí ni en este mundo", concluyó su mensaje.