Guillermo "El Pelado" López, ¿el próximo conductor de Intratables?

El periodista fue tentado por América para sumarse al ciclo de debate político Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 14:29

A horas de que su actual conductor, Paulo Vilouta, comience sus vacaciones y el ciclo quede al mando de Guillermo Andino por dos semanas, América TV sigue en plena búsqueda de un nuevo conductor para Intratables, uno de los ciclos más fuertes de su pantalla.

En las últimas horas se supo que quien recibió el llamado para ser el conductor desde mediados de marzo es Guillermo "El Pelado" Lopez , que si bien ha demostrado tanto en radio como en televisión que es un "todo terreno", ponerse al frente de este ciclo de debate político podría representar todo un desafío para él. Tal como expresó la gerente de programación del canal, Liliana Parodi, tras la salida de Santiago del Moro, la búsqueda apunta a alguien que sea capaz de moderar además de conducir. Y eso parece ser un requerimiento excluyente.

Según pudo saber LA NACION, la oferta a López existió y el conductor la está evaluando. Por estas horas, de hecho está terminando su labor en la radio Estudio Playa, en Pinamar, y tiene pensado tomarse unos días de descanso antes de regresar a Buenos Aires. "Sí, es verdad que me llamaron y me lo ofrecieron. Es halagador que me ofrezcan conducir uno de los programas más importantes del canal", le dijo el conductor a este medio.

Por lo pronto, desde el lunes Intratables estará bajo el mando de Andino, también conductor de América Noticias. Su reemplazo se extenderá hasta el 4 de marzo, una vez que regrese de sus vacaciones Vilouta.

También en estas horas se está definiendo el panel que quedará fijo durante 2019, tras la salida de Natasha Niebieskikwiat. Débora Plager y Diego Brancatelli tienen asegurados sus lugares, pero por estos días se está evaluando la permanencia de diferentes periodistas como Cata Delia y Florencia Donovan, entre otros

Cabe recordar que López fue conductor de varios programas como CQC, Zapping, Lo sabe, no lo sabe y ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?. El último ciclo en que estuvo al frente fue Todo por hoy, en 2018, por El Nueve.