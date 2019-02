Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 15 de febrero de 2019 • 13:46

La confesión de Marco Trungelliti sobre el intento de soborno que sufrió en 2015 a través de la mafia de los partidos arreglados y las apuestas , que denunció de inmediato y, según el tenista santiagueño, generó que algunos jugadores sancionados a partir de esa investigación lo hostigaran, continúa provocando reacciones. Daniel Orsanic , capitán del equipo argentino de Copa Davis en las tres series en las que Trungelliti actuó como sparring (semifinales y final de 2016, y repechaje de 2017), apoyó el accionar del actual 114°.

"El proceder de Marco me pareció perfecto. Acá no importa la nacionalidad de los jugadores implicados en estos asuntos. No entiendo por qué algunos lo critican. Él denunció un intento de soborno a su persona y a través de un número de teléfono se llegó a otras sanciones. El que haya cometido fraude tiene que hacerse cargo", le dijo Orsanic a LA NACION. Y sentenció: "Lo importante de este tema es que cada uno sea autocrítico y sepa lo que está haciendo. Decir: 'Ah., Trungelliti es un buchón', es muy fácil. Y está mal. El tema de los partidos arreglados no es nuevo y hasta hay entrenadores que les inculcan este procedimiento a sus jugadores. Esos son lo peor de lo peor".

"El jugador que arregla partidos firma un contrato de mediocridad", añadió el capitán campeón de la Copa Davis 2016. El exdoblista reconoció que mientras estuvo en el departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (entre mayo de 2014 y mayo de 2018) se contactó en varias oportunidades con los investigadores de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU; sus siglas en inglés), el organismo anticorrupción creado en 2008: "Cada vez que nos preguntaron cosas, ayudamos. Y lo seguiría haciendo, sin dudas".

Marcos Trungelliti sinceró en LA NACION el flagelo de las apuestas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Además, Orsanic expresó: "Es responsabilidad de los adultos y entrenadores tener conversaciones con los jugadores jóvenes para alertarlos sobre el peligro que tiene entrar en esa rueda. Más allá de que sea tentador ganar dinero fácil para pagarse las giras, se pone en peligro la carrera, mentalmente se condiciona mucho. Hay que hablar con los más chicos y explicarles cómo funcionan estas mafias para que estén atentos. Mientras trabajamos en Desarrollo tuvimos charlas con los juniors para tratar de prevenirlos. Es clave".

Puntualmente sobre Trungelliti, Orsanic lo describió como un "tipo recto, agradecido y honesto". El actual comentarista de tenis en TV recordó una anécdota vinculada a 2013: la AAT empezó a prestarle dinero a varios jugadores que estaban en plena etapa de desarrollo profesional, sin cobrarle intereses, con el objetivo de ayudarlos e impulsarlos, y Trungelliti, uno de los beneficiados, recibió US$ 15.000. Pero al santiagueño le costó conseguir buenos resultados, evolucionar profesionalmente y pudo devolver la mitad. Pero como no cobró dinero por ser sparring en las tres series de Copa Davis ya apuntadas y, según los integrantes de aquel plantel siempre mostró muy buena predisposición, la dirección deportiva de la AAT decidió "perdonarle" esa deuda. Ese gesto fue agradecido por el tenista mediante una carta dirigida a la AAT.

Orsanic describió a Trungelliti como un "tipo recto, agradecido y honesto" Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno