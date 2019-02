Terminator, en camino

Fuente: LA NACION

A la hora de las secuelas, Cameron también se puso al hombro la producción de la sexta entrega de su franquicia más famosa. Dirigida por Tim Miller, Terminator: Dark Fate se estrenará en noviembre, relegando a líneas temporales alternativas todo lo ocurrido en las últimas tres películas de la saga y la serie televisiva Las crónicas de Sarah Connor. Continuación directa de Terminator y T2, los únicos films dirigidos por Cameron, Dark Fate vuelve a contar con los protagónicos de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, como el Terminator y la Sarah Connor originales, acompañados por Mackenzie Davis ( Grace, una soldado asesina), Gabriel Luna (otro Terminator), Jude Collie (John Connor), Natalia Reyes y Diego Boneta, el Luis Miguel televisivo. "Si bien es una película centrada en los personajes femeninos -adelantó Cameron-, en la que veremos las consecuencias que le trajeron a Sarah el andar lidiando con tantos futuros trágicos, lo cierto es que no me hubiera involucrado en este film si Arnold no volvía. Y Arnold volvió."